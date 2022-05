Matronas del Punta de Europa publican un artículo científico sobre la satisfacción de los cuidados recibidos

Matronas del hospital Punta de Europa de Algeciras han publicado un artículo científico en una revista internacional basado en el análisis de la satisfacción con la experiencia de parto de mujeres atendidas en el centro tras los cuidados recibidos. En concreto, se trata de la revista Healthcare (JCR), perteneciente al grupo editorial MDPI, con un alto factor de impacto e indexada en las principales bases de datos como Pubmed, Scopus o Web of Sciences.

Para poder medir la satisfacción de las mujeres, los profesionales han realizado un trabajo de investigación teniendo en cuenta el origen cultural de las pacientes, ya que por la zona geográfica donde se encuentra el hospital se cuenta con un gran número de usuarias de origen marroquí socializadas en la cultura musulmana.

Entre los hallazgos más importantes de este estudio destaca que los niveles de satisfacción con la experiencia de parto fueron altos tanto en las mujeres de cultura cristiana como musulmanas.

El artículo original, titulado Satisfaction with the care received and the childbirth and puerperium experience in christian and muslim pregnant women, es de acceso abierto.

La investigación ha estado dirigida por Francisco Javier Fernández Carrasco, doctor en Ciencias de la Salud y matrón adscrito al servicio de Partos del centro algecireño, y fue llevada a cabo por los también matrones Gustavo Silva Muñoz y Juana María Vázquez Lara.

Los autores han agradecido a la Dirección del Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Oeste la confianza depositada en el equipo de investigación para fomentar este tipo de trabajo y así contribuir a engrandecer a la enfermería como ciencia. Y por su parte, desde la Dirección del Área, el gerente, Jesús Fernández, ha felicitado a los profesionales por este trabajo, y les ha animado a seguir en esa senda, promoviendo la investigación enfermera.