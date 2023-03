“Una pintura te permite expresar y descubrir detalles muy emocionantes sobre la devoción de una imagen”

-Te hemos visto involucrado en muchos roles de la Semana Santa de la ciudad y ahora contemplamos esa visión pictórica. ¿Cómo nace esa pasión?

-Mi afición por la pintura y el dibujo es algo innato, llevo pintando toda la vida, desde pequeño. Siempre fue un hobby y así lo tomé ya que el día a día y las obligaciones me impedían extenderme más allá en esta pasión. A lo largo de los años fui aprendiendo diferentes técnicas y a raíz de la pandemia, por motivos evidentes, se dieron las circunstancias oportunas para poder dedicarle más tiempo y evolucionar en una técnica que me parecía muy atractiva y que dotaba de gran expresión a los retratos: la pintura con lápiz blanco sobre fondo negro. Este estilo permite resaltar de manera mayúscula los rasgos, las sombras, los volúmenes, una serie de elementos que dotan de gran carácter a una pintura. Di el primer paso con la imagen de Jesús Cautivo de Medinaceli y ello me animó a seguir en esa dirección, hasta acabar recopilando al completo la Pasión de Jesús a través de las diferentes tallas de la ciudad.

-La exposición recorre los principales momentos de la Pasión…

-Así es, con la inspiración de la nómina actual en Algeciras. Los 14 Cristos que desfilan están contemplados en la exposición, incluida la talla de Jesús Coronado de Espinas [San García], el último en incorporarse a nuestra Semana Santa.

-En los últimos años hemos podido conocer y disfrutar de diferentes registros y temáticas en tu obra: flamenco, tauromaquia, paisajes, animales, etc. ¿Qué sientes y qué tiene de especial plasmar un retrato de una imagen con una gran devoción personal y/o popular?

-La diferencia, obviamente, es abismal. Principalmente, una transmisión muy fuerte de emociones. Cuando te pones a trabajar en una pintura así, descubres muchísimos detalles y aspectos que en el día a día te habían pasado desapercibidos, aunque sea una imagen que conoces a la perfección. Es uno de los privilegios de medir distancias tan cortas. Detalles que en la Iglesia o la calle son muy complicados de apreciar. Si a todo eso le sumas que durante el tiempo que le dedicas a realizar la obra, por tu mente, pasan multitud de pensamientos; te viene a la cabeza cuántas personas y cuántas peticiones están detrás de esa imagen, algo que te llega a conmover de una manera muy especial. Preparar esta muestra me ha permitido descubrir, aprender, recrearme y disfrutar de la gran y fantástica variedad de tallas que tiene Algeciras.

-¿Te has llegado emocionar mientras trabajabas en una obra?

-En cierta medida creo que eso le ocurre a casi todo el mundo que ha trabajado alguna vez con obras de este perfil devocional. Cuando tratas de plasmar una talla, por ejemplo, como la del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, con la fuerza y todo lo que imprime y transmite esa imagen, con esa expresión tan espectacular, obviamente es algo que te llega dentro, y más si estás vinculado y sientes este mundo de la Semana Santa. Esto ocurre también con otras muchas tallas de la ciudad, no podría quedarme con sólo una.

-No es un secreto que eres muy mariano. ¿Podría tener una segunda parte la exposición con las dolorosas de la ciudad?

-Claro, es un proyecto que tengo en mente. Por devoción, de las primeras imágenes que pinté fue la Virgen de la Alegría, de la Hermandad de la Borriquita. Eso me fue abriendo una inquietud especial por todo ello y visto el resultado, me encantaría marcarme un objetivo así. Este año también he participado con una obra, con otra técnica y estilo, para la exposición colectiva de la Virgen de la Esperanza que además es portada de su anuario. Por ello, llegué incluso a planteármelo a corto plazo, pero era inviable. Es algo que espero poder llevar a cabo próximamente.

-La magna de septiembre sería una fecha fantástica…

-Pues sí [ríe] aunque no adelantemos acontecimientos. Pero sí, sería una bonita iniciativa. Quizás también, un buen motivo para probar otras técnicas, formatos y estilos. Un nuevo reto.

-Estamos acostumbrados a disfrutar de carteles fotográficos de gran nivel. Pero desde el mundo cofrade también se reivindica la importancia de las obras pictóricas para anunciar la Semana Santa.

-Claro. Afortunadamente, en Algeciras, la fotografía cuenta con un peso muy importante, en especial porque hay grandes nombres que hacen un trabajo excepcional y extremadamente profesional; sólo hace falta echar un vistazo a las fantásticas obras de gente tan reconocida como Miguel Lorenzo o Daniel Gil. Por esta razón, los carteles siempre han estado a la altura. No obstante, la pintura también puede abrir más el abanico; ya que el lienzo permite expresar muchas más cosas que quizás no recoja al completo una fotografía. Una pintura es capaz de transmitir muchos detalles al mismo tiempo: rincones de la ciudad, elementos alegóricos, diferentes Imágenes Sagradas y otras muchas emociones tienen espacio en una pintura. Por supuesto, además de la fotografía, la pintura puede contar con un peso específico en la representatividad cofradiera local.

-¿Cómo, dónde y cuándo podemos disfrutar de la muestra La Pasión de Jesús?

-Se puede visitar en el Centro Documental José Luis Cano (junto a Plaza Mayor), hasta el próximo 9 de abril, incluso durante la Semana Santa lo que también es un gran atractivo. Tiene un horario muy cómodo y vale la pena pasar un rato y disfrutar de la exposición. Un placer.