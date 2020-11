Landaluce presenta la iniciativa del Ramal Central a la Plataforma por el Ferrocarril

El alcalde de Algeciras, Jose Ignacio Landaluce, acompañado del teniente de alcalde Javier Vázquez Hueso y de la delegada María Solanes, han mantenido un encuentro de trabajo con el portavoz de la Plataforma por el Ferrocarril el Campo de Gibraltar, Manuel Triano, al que han presentado la iniciativa Ramal Central que tiene como objetivo lograr unas conexiones ferroviarias dignas y de calidad para la comarca.

Landaluce ha agradecido a Triano su trabajo e implicación por defender “lo que es justo y necesario para los ciudadanos de la zona y trabajar por el desarrollo económico y social del Campo de Gibraltar”. También ha reclamado “una partida presupuestaria clara, concreta y sin engaño, por parte del gobierno, donde se consignen de forma real la cantidad necesaria para la modernización de la línea férrea Algeciras-Bobadilla, ya que nos encontramos en un baile de cifras, que vienen y van, que no sabemos de donde salen o si se lo inventan, y con unos presupuestos que son los más injustos de la historia de la ciudad que no hacen si no poner zancadillas al progreso de nuestra tierra”.

"Vamos a seguir reclamando lo que se merecen los ciudadanos de la comarca porque no somos españoles de segunda o de tercera, aquí debemos tener los mismos servicios públicos que en Valencia o Cataluña, infraestructuras de calidad, con trenes dignos, modernos y seguros a la vez que se acorten los tiempos de conexión", enfatiza el primer edil.

El alcalde ha explicado que “no hablamos ya del futuro, sino de que esta deuda histórica que se mantiene con Algeciras y con la comarca está lastrando nuestro presente, el día a día del Campo de Gibraltar, una de las zonas con mayor potencial de toda España y que no puede permitir, ni por un segundo más, que se le continúe tratando como a un territorio de tercera categoría”.

Además, ha afirmado que “en la exigencia de que de una vez por todas contemos con las infraestructuras ferroviarias que en justicia nos merecemos, hemos de estar todos juntos, absolutamente todos. Aquí no caben dobleces, colores políticos, banderas, ideologías o intereses partidistas. En esta lucha hemos de marchar todos juntos, codo con codo, por eso estamos trabajando por dar a conocer esta iniciativa del Ramal Central que es una red de ciudades para el impulso de los Corredores Mediterráneo y Atlántico, una plataforma que recoja las voces de todos los pueblos y ciudades por donde transcurre la vía férrea y que necesitan de un respaldo y una apuesta económica para su desarrollo como una arteria de crecimiento, progreso y empleo que transcurre desde Algeciras hasta Zaragoza y de ahí al resto de Europa".