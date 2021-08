Los juzgados de Algeciras, con goteras y sin aire acondicionado en pleno agosto

Va a comenzar un juicio, pero nadie lo diría, porque todos los participantes sudan como si estuvieran haciendo deporte al sol del mediodía en el Llano Amarillo. En medio de la sala, un cubo recoge las gotas que se filtran del techo. No, no estamos en un país subdesarrollado. Estamos en Algeciras, en los Juzgados de la Plaza de la Constitución, este mismo jueves por la mañana.

La situación es, según describe el juez decano, Alberto Ruiz, "tercermundista". Y prolongada en el tiempo, porque ya acumula "más de dos años" sin solucionarse. La vista que iba a celebrarse era del Juzgado de Familia, el único que está activo en este mes de agosto, además del de guardia. En dos de las tres salas de primera instancia no hay aire acondicionado y en una las filtraciones de un baño del piso de arriba han obligado a colocar cubos para recoger el agua.

"El calor es terrible", explica el juez, que alerta de que cuando se vayan incorporando los jueces de las vacaciones, durante el mes de septiembre, existe el riesgo de que se suspendan juicios. No sería la primera vez que sucede: el año pasado se aplazaron por decenas ante la imposibilidad de continuar en la sala por las altas temperaturas.

De hecho, el fiscal no duda en elevar una protesta por el calor que se registra en la sala durante la vista de este jueves, "insoportable", según una trabajadora del juzgado que aclara de dónde proceden las goteras: "Vienen del servicio de arriba".

Las quejas a la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía, que es la competente para arreglar las goteras y la avería del aire acondicionado, de momento ha caído en saco roto. "Nos dicen que lo van a arreglar, pero así llevamos meses y no acaban de hacerlo", lamenta el juez decano.

Cuando comenzó el curso, Alberto Ruiz trasladó al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) un extenso informe sobre las necesidades más urgentes en cuanto a personal y medios materiales en los órganos judiciales del Partido Judicial de la ciudad. En el escrito, al que tuvo acceso Europa Sur, Ruiz reiteraba como en anteriores informes que la solución definitiva es que haya una única sede judicial y lamentaba que cada año vuelve a exponer las mismas demandas y que el 90% de los problemas y necesidades expuestas en el documento no se solucionen.

Entre otras quejas, el juez decano se refería en el documento a que las instalaciones de la Plaza de la Constitución, en el que se ubica el grueso de órganos judiciales y no judiciales, sigue disponiendo de un único ascensor, claramente insuficiente, sobre todo en caso de avería", explica. El mobiliario en general de las instalaciones del edificio está "obsoleto y muy deteriorado". "Durante este último año no ha habido ninguna renovación. Pero algunos sillones de las las salas de vistas continúan en mal estado. La gran mayoría de estores y persianas están en una situación lamentable. Los cuartos de baño, de uso común en los pasillos de Instancia e Instrucción necesitan una renovación urgente, tanto los sanitarios como las puertas y el edificio sigue necesitando, más si cabe, un remozado externo, a nivel de cerrar grietas, pintura, etc., y la planta de los juzgados de Primera Instancia sigue mojándose cuando llueve", denunciaba.

En este edificio solo el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5, el de más reciente creación, dispone de servicios propios y diferenciados de los de uso común. Alberto Ruiz llamaba la atención sobre el hecho de que el personal de mantenimiento para los tres partidos judiciales del Campo de Gibraltar se reduce a una persona, "lo que provoca que algo tan simple como cambiar una persiana o arreglar una cerradura rota se demore semanas". En general, la infraestructura presenta un aspecto exterior "descuidado y sucio, sin zonas ajardinadas ni infraestructura de aparcamientos, en definitiva, impropio de una ciudad de la importancia de Algeciras".