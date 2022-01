El juez decano de Algeciras vuelve a demandar incentivos para jueces y fiscales destinados en la comarca

Alberto Ruiz, juez decano de Algeciras, ha vuelto a reclamar al Gobierno central que instaure un complemento de destino con el que se reconozca al Campo de Gibraltar como zona de especial singularidad no solo para los cuerpos y fuerzas de seguridad, sino que también se haga extensiva para jueces y fiscales. En los últimos dos meses se han marchado a otros destinos mejor retribuidos con menor carga de trabajo tres jueces: el de Familias, un encargado de lo Contencioso y una jueza de Instrucción.

Los tres partidos judiciales de la comarca están en el cuatro escalafón por grupos de población y Alberto Ruiz, como decano de los jueces de Algeciras, viene reclamando desde hace tiempo que la singularidad de la comarca se vea reconocida con un complemento de destino para hacer más atractiva la plaza, en la que, como recuerda Ruiz, los juzgados de lo Social cuentan con una gran carga de trabajo y las macrocausas relacionadas con el narcotráfico han dificultado de los procedimientos.

"Llevamos tiempo reivindicando la singularidad para jueces y fiscales, como ya se hizo en el País Vasco con un complemento de destino para que no hubiera una fuga de profesionales. Se fija por grupos de población y por carga de trabajo y Algeciras está en el grupo cuatro, por debajo de infinidad de otros partidos judiciales con menor población y menor número de juzgados. Esto no se tiene en cuenta y la fuga de jueces es constante. Esto tiene consecuencias en la calidad y la estabilidad que se le puede dar a los procedimientos. Esperamos que por parte de los ministros de Interior y Justicia se tenga en cuenta en al Campo de Gibraltar a estos colectivos con un complemento de destino por su especial complejidad. La justicia no va a mejorar mientras no se haga atractiva la plaza para jueces y fiscales", indica el juez decano.

La reclamación viene de lejos. Alberto Ruiz recuerda que el anterior juez decano ya la realizó en 2015. "Desde entonces se nos viene diciendo que se van a actualizar los grupos de población, pero hasta ahora nada. Seguimos igual. Y a ello se unen los problemas de las sedes judiciales. Nuestras reclamaciones se desoyen y no se reconocen como la de los cuerpos y fuerzas de seguridad, que nos parecen bien, pero todo lo arreglan con crear nuevos juzgados. Los jueces van y vienen con una situación de interinidad total que de poco sirve. Y si no tenemos unas sedes que nos faciliten el trabajo, tampoco sirven", lamenta Ruiz.