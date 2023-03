La familia de una bebé prematura de Algeciras denuncia que una negligencia le costó la vida

Perder un hijo causa un daño irreparable a cualquier familia, pero la de la pequeña Lydia, de Algeciras, no olvidará nunca cómo todo se torció en menos de 24 horas. Después de esperarla más de seis años, su llegada se adelantó y, lo que su abuelo entiende que es una negligencia, acabó con su vida.

El 25 de febrero a las 12:00, María Jesús llegó al hospital Punta Europa después de romper aguas en casa. Solo llevaba 25 semanas de gestación y el suyo era un embarazo de riesgo. Allí le indicaron que la trasladarían a Cádiz que para que pariera allí, pero no había ninguna ambulancia disponible. Unas horas después sufrió un desplazamiento de placenta que aceleró el proceso y, cesárea mediante, nació Lydia.

Los médicos indicaron que todo había salido bien dentro del riesgo de un bebé de poco más de seis meses. No obstante, debía trasladarse a Cádiz ante la falta de medios del centro hospitalario algecireño para este tipo de casos. Dos horas después llegó la esperada ambulancia, pero una serie de problemas con el suministro de oxígeno de la incubadora retrasaron la salida.

Tras una espera que se hacía eterna, dieron luz verde y todo estaba listo para partir hacia la capital de la provincia. El abuelo de Lydia, Juan Jesús, y su madre Lidia se marcharon en coche mientras María Jesús se recuperaba de la operación. Al llegar a Cádiz les explicaron que la ambulancia aún no había llegado.

Tras esperar una hora, la abuela de la recién nacida pregunta en Algeciras cuál es el problema y se encuentra la ambulancia con las puertas abiertas en la entrada de Urgencias con su nieta dentro de la incubadora y sola. Según les explicaron, un fallo en la corriente del vehículo hizo que tuvieran que dar la vuelta.

Finalmente, una ambulancia del 061 tomó el relevo y llevó a Lydia a Cádiz, donde la esperaban su madre y su abuelo. Eran ya las 2:30 de la madrugada cuando la ingresaron en la UCI de neonatos. Una hora después, la pediatra les dio a sus familiares la peor de las noticias. "Nos dijo que había llegado con solo 30 grados, le fallaban los órganos y nos dijo que ellos harían todo lo posible, pero que nos pusiéramos en lo peor", relata Juan Jesús a Europa Sur.

"La pediatra nos dijo que lo que le habián dicho que venía no es lo que le había llegado y que, si llega a saber que Lydia venía así, no la hubieran llevado para evitar el mal trago", asegura el abuelo de la pequeña. A las 11:30 de la mañana, un día después de que comenzase el drama para la familia, la recién nacida fallecía.

"Nadie nos dice nada"

Aunque Lydia murió hace más de dos semanas, el calvario de su familia continúa. "Nadie nos ha dado una explicación ni se ponen en contacto con nosotros", asegura Juan Jesús. "Lo que contamos es lo que hemos visto, en ningún momento dicen que lo que decimos no sea así", incide el abuelo de la pequeña. La única comunicación que han recibido es que el hospital ha abierto una investigación al respecto para evitar que se repita.

"El primer fallo se produjo cuando rompió aguas porque no se la llevaron a Cádiz en helicóptero al no haber ambulancia. No nos explican por qué no se hizo", clama el padre de María Jesús. "Nosotros no culpamos a los trabajadores del hospital, se portaron bien con nosotros. Hubo fallos pero no les echamos la culpa a los médicos. De las ambulancias no tengo el informe así que no puedo decir nada", comenta.

Las madres de Lydia se encuentran "muy mal psicológicamente, sacando fuerzas de donde la tienen. Son seis años luchando para tener un bebé y se la han arrebatado". Después de lo sucedido, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, contactó con la familia para transmitirle su pésame.