'Talentos, varios' para celebrar diez años de arte

En el verano de 2011, en plena crisis financiera, Nando Argüelles y Blanca Orozco decidieron arriesgarse y abrir una galería de arte en Sotogrande. Desde ella se ha dado difusión a artistas del Campo de Gibraltar y de fuera, en espacios de lo más variado, y una década después 37 de esos creadores protagonizan una muestra-aniversario que revisa desde hoy en el Museo de Algeciras parte del legado acumulado durante esos años.

La obra que abre el recorrido no podía ser de otra persona. En homenaje a la recordada Blanca Orozco, su Fortes in Bello (fuertes en la guerra, lema inscrito en el escudo de Tarifa) recibe al visitante en la planta baja del antiguo hospital de La Caridad. "Es de las obras que más me gustan de Blanca", explica Nando Argüelles, que recuerda que para ella "era muy oscura". Lo cuenta ante buena parte de los artistas y otros asistentes a la inauguración de la exposición, celebrada este lunes. Como Dori Fernández, quien a continuación habla de sus dos fotografías de la serie Horizontes verticales, una manera distinta de mirar al paisaje, en esta ocasión al entorno de colores imposibles del río Tinto en Huelva. O Javier Machimbarrena, que muestra una obra poco usual en él, con un toque surrealista que se aleja de su habitual dicotomía entre lo figurativo y lo abstracto que suele exponer.

El grupo se mueve. El pasillo conduce al atrio del museo, repleto de lienzos y esculturas. Ya había advertido Argüelles que para él es casi imposible comisariar un proyecto minimal. En la pared central destaca el amarillo de un lienzo de gran formato de la artista afincada en Tarifa Karina Zothner, recién pintado "mientras estamos viendo estos momentos de guerra, violencia, incertidumbre". Una situación que "está ahí", en una obra que refleja "dolor y esperanza". En el atrio, el visitante tiene mucho que observar. Como la enorme rata, llena de fuerza, del cubano Yuniel del Castillo; Silencio, anamorfosis, de Cristian Domecq o El placer de las sombras de Antonio Rojas.

Bola Barrionuevo explica a la teniente de alcalde delegada de Cultura, Pilar Pintor, que su obra, El mundo visto desde mis ojos, refleja su particular forma de ver la realidad, de mirar al exterior, de forma distinta por cada uno de sus ojos. Pintor ha sido la encargada de inaugurar la muestra, "encantados de poder colaborar en la medida de lo posible".

En la exposición no falta la escultura. Sylvain Marc fue el primer escultor de la galería y hasta el museo llegan tres de sus obras, repartidas por el atrio y cada una con un material distinto: mármol de Macael, italiano y travertino. La Estrella de 5 puntas de Lvcas Prior, en cemento e hierro negro, invita al observador a un viaje por el cosmos, completado más adelante con Lugar remoto 2793. Y Josecho López Llorens busca con sus figuras, de formas geométricas, "que la gente interactúe con mi obra. Se pueden mover de forma que cada día tienes una obra nueva".

El visitante debe ir con tiempo para disfrutar del conjunto completo. Hay arte desde el suelo, como una de las composiciones de Sylvain Mark, hasta el techo, donde pueden verse las Lunas de Cristina Ybarra. Abstracción y figuración, llamadas al desasosiego del espectador, el dolor en blanco, negro, gris de la escena de Arde Mississippi representada por Paco Sanguino y la ternura de los caballos de pobre de Manuel Cano.

El listado de artistas es muy largo: a los mencionados se suman Isabel Andrada, Roy Anglada, Pepe Barroso, Andy Bonomo, Alberto Ceballos, Borja Colom, Rada Forcada, Juan Antonio González de la Calle, Vicente Gramage, Jaime Gorospe, Óscar Hidalgo, David Paul Kay, Irina Larios, Antonio Muñoz Von Fustemberg, La Navarro, Murdo Ortiz, Alonso Pardal, Daniel Salorio, Julysah Starfireh, Mariano Vargas, Mónica Vázquez Ayala, Frank Westermann, Cristina Ybarra y Rafael Zapatero. Una muestra seleccionada porque "era imposible tenerlos a todos", apunta Nando Argüelles.

La muestra la cierra el propio comisario. Varios retratos suyos dan la despedida al visitante con otra forma de arte, la fotografía. Podrán contemplarse hasta el próximo 4 de mayo.