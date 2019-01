Algeciras 100x100 propone "limpieza, seguridad y ocio" para revitalizar la ciudad

Limpieza, seguridad y ocio y cultura. Esa es la receta que Algeciras 100x100 propone aplicar para revitalizar la ciudad en múltiples acepciones: bien sea para el relanzamiento del barrio de la Caridad o para dar vida a las calles del centro. Tras meses de reuniones con colectivos, explica su secretario general, Manuel Barberá, esa es una de las conclusiones a las que han llegado. Otra de ellas es que los vecinos de Algeciras están faltos de contacto directo con sus representantes, por lo que proponen crear la figura de concejal de distrito.

"Preocupa la falta de relación directa con los representantes políticos", ha asegurado Barberá durante la inauguración de la sede de Algeciras 100x100, en la Plaza Andalucía. Hay muchos vecinos que no están representados en las asociaciones que quieren tener un cauce de comunicación con el Ayuntamiento, señala, y ese sería el edil de distrito.

Es una propuesta sin coste, remarca, porque "no podemos esperar a que lleguen subvenciones y fondos". Con unas arcas municipales en una situación complicada (una deuda de más de 200 millones y las posibilidades muy limitadas por los planes de ajuste), Barberá propone tirar de gestión y aprovechar "las buenas ideas que tienen los algecireños". Ahí entra su propuesta de utilizar la seguridad, la limpieza y el ocio y la cultura como motor del centro de la ciudad o del barrio de la Caridad, evitando que "se convierta en un gueto". Un plan en el que la Policía Local incorpore un servicio de proximidad en el que colabore la Policía Nacional o el Ayuntamiento haga de canalizador de las iniciativas culturales ya existentes en la ciudad.

El problema está en cómo se paga un refuerzo del servicio de limpieza sin nuevos fondos. El secretario general reconoce que Algesa "no está mal gestionada, el problema es que ha sido el fondo de saco en el que se han ido colocando personas". Para mejorar la limpieza, plantea una posibilidad controvertida: que algunas zonas de la ciudad pasen a estar gestionadas por una concesión privada.

En los últimos meses se han ido sumando nuevos grupos en esa carrera electoral en Algeciras, como Entre todos, Algeciras y Libres por Algeciras, aparte del fulgurante ascenso de Vox en las elecciones autonómicas, en las que quedó tercero en la ciudad. Esa apertura del arco electoral puede difuminar el voto, pero frente a ello Algeciras 100x100 alega que ofrece algo que no ofertan el resto de partidos, "ni los nuevos ni los antiguos": experiencia profesional en el sector privado. Se presenta como un grupo de profesionales que quiere trabajar por la ciudad, no dedicarse profesionalmente a la política. Y a los que "no nos importa cuántos concejales saquemos", asegura Barberá. Solo quieren "dar ideas buenas y distintas".