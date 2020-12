El Defensor del Pueblo inicia un estudio sobre las incidencias del tren entre Algeciras y Madrid

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha informado este domingo de que el Defensor del Pueblo Español, Francisco Fernández Marugán, ha iniciado los trámites de un estudio detallado sobre los problemas que padecen los trenes que realizan el recorrido Algeciras-Madrid.

El regidor algecireño ha recordado que lleva meses reclamando al Defensor del Pueblo que se implique en esta problemática, "que afecta no solo a los 125.000 algecireños, si no también a los más de 300.000 campogibraltareños que no pueden seguir esperando que la modernización de la línea férrea entre Algeciras y Bobadilla sea una realidad cuanto antes".

"No podemos seguir sufriendo retrasos indiscriminados, trenes antiguos y con importantes deficiencias e incluso aparatosos episodios como un descarrilamiento que tuvo varios heridos lo que hace que demos la peor imagen posible en el exterior y en el interior del país y no estemos a la altura de otras ciudades europeas", ha continuado Landaluce.

Para el alcalde, "resulta llamativo que el Defensor no actuara antes de oficio ante las numerosas quejas y problemas ocasionados a la ciudadanía por las continuas deficiencias que presentan los trenes que unen Algeciras con Madrid, que desgraciadamente se siguen produciendo y nos hacen padecer una situación prácticamente tercermundista, cuando sí lo hizo por los problemas derivados de los enlaces ferroviarios en Extremadura o apertura de investigaciones de oficio relacionadas con averías, retrasos y falta de conexiones ferroviarias en Galicia y Salamanca, o el precio del tren Zamora-Madrid, entre otros”.

El primer edil ha vuelto a pedir la Oficina del Defensor del Pueblo Español "que se tome todas las molestias que sean necesarias para realizar este estudio, ya que son muchas las deficiencias y averías que venimos padeciendo desde hace dos años con el tren". Landaluce se ha puesto a disposición de Fernández Marugán para “darle toda la información que sea necesaria con el fin de solucionar esta grave situación que no hace otra cosa que entorpecer el desarrollo del Campo de Gibraltar y quebrantar el bienestar de sus ciudadanos". "Vamos a estar muy vigilantes porque no podemos permitir que se le tome el pelo una vez más a nuestros vecinos", ha sentenciado.