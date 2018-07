Los comerciantes, en armas tras 11 martes sin mercadillo en Algeciras

Otro martes sin mercadillo. Los 270 comerciantes que montan sus puestos los martes en Algeciras están preocupados y enfadados a partes iguales tras conocer que hoy tampoco pondrán a la venta sus productos. Las tareas de adecuación del terreno del parque Feria se han retrasado más de la cuenta y el espacio no estará disponible, con suerte, hasta el martes próximo. El Llano Amarillo está ocupado por la Operación Paso del Estrecho. El resultado es que este año han perdido ya 11 días de mercadillo, cinco por el mal tiempo durante el invierno, cuatro por la celebración de la Feria y dos por el desmontaje de las casetas.

La directiva de la asociación del comercio ambulante Fénix intenta que el Ayuntamiento le haga una rebaja en las tasas (490 euros cada semestre) para poder asumir así las pérdidas que le ocasiona el retraso por parte de la empresa que tiene la concesión de los trabajos de restauración del terreno del Parque Feria. Allí se encuentran "socavones tremendos, malos olores y puntillas por el suelo que provocan más de un pinchazo en los coches y son un peligro para los clientes".

El problema es que después de un invierno "cruel" en el que han perdido muchos días de venta, los comerciantes se preparaban para un verano en el que pretendían recuperarse. Hicieron su planificación, compraron los productos que preveían vender al amparo del buen tiempo y al final los tienen almacenados sin poder darles salida. "Tenemos las furgonetas llenas de ropa, y Hacienda y la Diputación no esperan cuando haya que pagarles. No entienden si ha llovido o el Parque Feria se está arreglando", explica la directiva, que insiste en que no pretende "dañar la imagen del Ayuntamiento" sino exigir "más seriedad" a la empresa que debería tener en condiciones ya el espacio para el montaje de los puestos.

"Hace unos años había lista de espera para montar en Algeciras y ahora hay treinta vacantes que nadie las quiere porque hay pérdidas", lamenta la directiva de la asociación de comerciantes, que alerta ya de que dos martes de diciembre coinciden con la Navidad y el día 1, por lo que tampoco podrán montar sus puestos a menos que el Ayuntamiento acceda a adelantarles los dos días al lunes.

El Ayuntamiento sostiene que en lo que les cobra ya hay descontados cinco martes, pero estos empresarios afirman que eso no se refleja en el recibo. La concejala de Mercados, Juana Cid, afirmó ayer en Radio Algeciras que lamenta el quebradero de cabeza que se ocasiona a los comerciantes pero que se trata de un retraso al que es ajeno el Ayuntamiento.