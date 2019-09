Los cerdos vietnamitas se expanden por Algeciras

Los cerdos vietnamitas continúan en plena expansión por Algeciras. Los ejemplares de esta especie están localizados en la ciudad, en su mayoría, en tres barriadas: La Piñera, el Tropezón y Los Pastores. Hay quienes ya los han visto también en El Saladillo. Hace algún tiempo que se mueven de una zona a otra en busca de comida. Comen de todo. Desde arbustos silvestres hasta restos de basura a los pies de contenedores.

Las quejas que generan son diversas. Pueden generar accidentes de tráfico porque transitan sin control por la calzada, destrozan parterres, se alimentan de los desechos y los esparcen... Y atención porque la existencia de camadas vuelve agresivas a las madres.

Los adultos alcanzan un volumen y peso importantes. Un entorno en el que pueden verse con relativa facilidad es el del conocido Puente Caracol, que conecta la avenida Agustín Bálsamo con Tropezón y Piñera.

Cuando se les acaba la alimentación en este lugar, toman el vértice que forman las calles Extremadura y Asturias y allá que van, por asfalto y acerado a rebuscar entre las bolsas de basura o los desperdicios que quedan alrededor de los recipientes para los residuos.

Representantes vecinales de la zona sur de Algeciras tienen la sospecha de que la retirada de los animales estuvo inmersa en principio en una confusión de competencias... ¿Junta de Andalucía o Ayuntamiento de Algeciras?

La concejala de Salud del Ayuntamiento de Algeciras, Montserrat Barroso, dijo este jueves que "la retirada de los cerdos vietnamitas que hay en la ciudad está cercana". El asunto, según Barroso, es más complejo de lo que parece. Algunos de estos animales tienen dueños y otros están abandonados y campan a sus anchas. Cada vez son visibles en más sitios y crecen las quejas ciudadanas.

Barroso explicó que ha sido un tema farragoso y difícil desde que se hizo cargo de la Delegación de Salud porque tiene muchos vericuetos legales.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) del lunes 3 de junio de 2019 incluyó una resolución relativa a los daños y riesgos sanitarios del jabalí y el cerdo asilvestrado. Dicha normativa fue elaborada por dos Direcciones Generales, la de Producción Agrícola y Ganadera y la de Medio Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos. Pero hace referencia todo el tiempo a terrenos de caza y rurales, nunca a lo que ocurre en los cascos urbanos de las ciudades.

Fuentes de la Junta confirmaron que la Administración autonómica podría plantear algún tipo de colaboración en la parte más práctica de la retirada en sí, pero que la responsabilidad y voz cantante sobre los cerdos corresponden al Consistorio.

Vecinos piensan que la resolución de la Junta no rige lo que el Ayuntamiento debe hacer en sus calles porque los cerdos no están en un terreno rural ni de cacería ni nada que se les parezca. Pero el Consistorio insiste en que no puede actuar por libre y ha de contar con el permiso de la Junta de Andalucía para instalar "capturaderos", una especie de jaulas para atraparlos y llevárselos.

El Consejo de Ministros del 29 de marzo de este mismo año incluyó esta especie en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Es decir, que la tenencia y venta de estos animales está prohibida en nuestro país porque constituye un daño ambiental contrastado.

Había recomendaciones científicas en ese sentido desde 2016, que solicitaban a la Administración central la mencionada prohibición porque en el caso del cerdo vietnamita se mezcla con el jabalí y echa a perder esta especie que sí es autóctona.

Así las cosas, la pelota está en el tejado del Ayuntamiento de Algeciras como ocurría en tiempos pasados cuando a los perros abandonados se los llevaban los laceros municipales para evitar problemas de salubridad o riesgo para los ciudadanos. Ya no hay laceros pero sí cerdos vietnamitas, mascotas abandonadas que un día pasaron de moda.

Entre las asociaciones de vecinos de la zona hay cierta expectación: periodistas del conocido programa 'Equipo de Investigación', del canal televisivo La Sexta, vendrán el martes a Algeciras a hacer un reportaje sobre estos animales.