Carmelo García, matador de toros nacido en Sanlúcar de Barrameda, cambió el carnet profesional y pasó a las filas de los banderilleros militando durante toda su carrera a las órdenes del espada Jesulín de Ubrique. Ya retirado, se dedicó a los negocios taurinos, tanto como representante y apoderado de novilleros como Jesuli de Torrecera.

Junto con Antonio Caba, el torero de Los Barrios, formó empresa regentando la plaza de Ubrique. Luego fue empresario en Sanlúcar de Barrameda, donde permanece consolidando una oferta de figuras de relumbrón, además de haber estado organizado espectáculos en otras plazas de tercera. También ha estado aliado con Tauroemoción recientemente en la organización de festejos. Tras ganar el concurso de Algeciras, se ha hecho con la plaza de Las Palomas para los próximos tres años. Su primer cartel está formado por Morante de la Puebla, Roca Rey y Juan Ortega, que lidiarán reses de Santiago Domecq este sábado, 17 de julio a las 21:00.

–Como empresario, ¿cuál es su diagnóstico de la situación de la plaza de toros de Algeciras?

–Estamos muy contentos porque hemos conseguido un cartel con tres figuras del toreo de primer nivel y el aficionado de Algeciras valora mucho el esfuerzo que hemos hecho.

–El cartel del día 17, con aforo limitado, es una importante apuesta contando con tres primeras figuras ¿Qué resultado espera para sentirse satisfecho, no solo en lo artístico sino especialmente en lo económico?

–Es una corrida que ha despertado un interés tremendo, no solamente en los aficionados del Campo de Gibraltar, sino a nivel nacional puesto que hemos vendido entradas a toda España. Es una corrida inmejorable.

–¿Cuál es el tipo de toros, tanto de encaste como de trapío, que considera que es el apropiado para Algeciras?

–Algeciras es una plaza de segunda categoría y lo importante es que el toro venga con el trasteo apropiado. Traemos una ganadería como la de Santiago Domecq que se merece por méritos propios estar en Algeciras después de la campaña que está haciendo este año, con el triunfo que tuvo en Sanlúcar y con El Faraón en julio.

"Con el aforo limitado, la plaza va a estar llena, es un escalón que vamos a subir en Algeciras”

–En el montaje y promoción de este primer festejo, ¿dónde o en qué línea se aprecia el estilo o la innovación de esta nueva empresa?

–La tarjeta de presentación de nuestra empresa ha sido magnífica, pero también se trata de suerte; no solo el logro de la empresa sino la suerte de que tres figuras del toreo hayan accedido a una corrida fuera de la feria. Esto no deja de ser una novedad y también un riesgo puesto que no se sabe lo que va a ocurrir. Pero va a salir todo bien. Con el aforo limitado, la plaza va a estar llena y es un punto muy importante y un escalón que vamos a subir en Algeciras.

–¿Cómo va a ser la explotación de la plaza en los próximos años? ¿Cuáles son sus líneas maestras?

–Estoy trabajando para la feria de 2022, donde programaremos los carteles con mucho tiempo y haremos una feria muy maciza y muy del agrado del aficionado de Algeciras.

"El año que viene vamos a tener una corrida de Victorino en la feria de Algeciras"

–En Sanlúcar, en los últimos años, está alternando corridas para figuras con el toro más adecuado y festejos de ganaderías de las llamadas duras, ¿Habrá en los próximos años en Las Palomas ganaderías míticas como Miura, Victorino o, especialmente, los pablorromeros?

–Ya que me lo pregunta, le doy una novedad. El año que viene vamos a tener una corrida de Victorino en la feria de Algeciras.

–En Algeciras se mira mucho la extensión social y cultural de la fiesta: pregón, jornadas taurinas… ¿Cuál es su programa en ese aspecto?

–El año que viene haremos las jornadas taurinas durante toda la semana ferial. También haremos la proyección de un vídeo con todos los toros y los toreros. La verdad es que, ya que el año que viene vamos a trabajar con tiempo, seguro que haremos algo muy bonito.

–Cuestión importante para la promoción de nuevos valores y algo esencial para el futuro de la fiesta: ¿Habrá de nuevo novilladas con picadores en Algeciras?

–No sé si con picadores, pero sin picadores seguro que sí.