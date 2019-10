Adif excluye a la estación de Algeciras de la lista de “estratégicas” para España

La estación de tren de Algeciras se encuentra entre las de menor importancia para el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). Este organismo no considera que la terminal algecireña –ni ninguna otra del Campo de Gibraltar– sea “estratégica” ni de interés para las empresas privadas una vez se liberalice el sector ferroviario en todo el país, un proceso cuya fecha tope de puesta en marcha es diciembre de 2020.

Adif solo ha marcado como prioritarias 54 estaciones de las 639 que gestiona en toda España en un documento remitido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), con lo que se ahorrará trámites para informar a las empresas sobre las características técnicas y los servicios de cada una de ellas.

Adif y Adif Alta Velocidad habían pedido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la exención parcial de la aplicación del Reglamento de Ejecución (RE) 2017/2177 de la Comisión Europea, que incluye que se facilite información al mercado, para las 585 instalaciones consideradas menos importantes. De esta manera solo se elaborarán estos informes de las 54 marcadas como prioritarias.

Del resto, solo se publicarán las condiciones de acceso y económicas, con lo que se evitará una carga desproporcionada a Adif, que así evitará elaborar informes completos de las instalaciones que, a su juicio, cuentan con menor importancia.

Muchas estaciones prestan exclusivamente servicios sujetos a obligaciones de servicios público (OSP), un total de 477, y estas no cuentan con importancia estratégica a efectos de la aplicación del reglamento. En otras, como las de Algeciras y San Roque, se desarrolla también actividad comercial. Para estas instalaciones, una resolución estableció criterios de actividad para determinar su importancia estratégica y fijó un mínimo de 300.000 viajeros al año en larga distancia o el tránsito de más de 8.000 trenes.

De acuerdo con los datos suministrados por Adif correspondientes a 2018, 107 estaciones no superan los umbrales de actividad fijados para ser consideradas estratégicas, entre ellas la de Algeciras, que en 2018 registró 101.692 viajeros y 1.355 trenes. En la misma situación está la de San Roque-La Línea, por la que el año pasado pasaron 34.636 viajeros y 1.484 trenes. El resto de estaciones o apeaderos de la comarca prestan exclusivamente servicios sujetos a obligaciones de servicios público.

Otro requisito para estar entre las estaciones prioritarias es que alguna empresa privada se haya interesado gestionarlas, como es el caso de algunas de Galicia.

Adif, según se desprende de la resolución de la CNMC, tan solo ha manejado el número de pasajeros habidos hasta el momento como criterio para considerar “estratégicas” a determinadas estaciones. No figuran otros factores como que Algeciras es la estación ferroviaria más al sur de la península o la mejora que para el año 2020 tendrá la vía una vez hayan entrado en servicio las obras en marcha en el tramo hasta Bobadilla.

La terminal de mercancías del Puerto de Algeciras sí se mantiene entre las estratégicas porque la conexión ferroviaria se encuentra enmarcada en los corredores Atlántico y Mediterráneo de la UE, aunque por tráficos está muy lejana de otros puertos del país. Por ejemplo, en 2017, el Puerto de Algeciras movió 80.837 toneladas de mercancías por ferrocarril, mientras que el de Barcelona contabilizó 2.358.519 y el de Valencia, 1.337.873.

El término de “estaciones prioritarias” ha generado alerta en todas las ciudades cuyas estaciones no han sido incluidas en esta categoría, por lo que Adif ha tenido que salir al paso para aclarar que solo se trata de una calificación administrativa, que no se pondrá en cuestión el futuro de las instalaciones que no están catalogadas como tal y que esta catalogación no supondrá que en ellas no se vaya a realizar el mantenimiento o la inversión adecuada.

Adif recalca que la categoría de “estación de importancia estratégica” se enmarca exclusivamente en el ámbito de la aplicación del citado Reglamento 2017/2177, en el apartado relativo a los procedimientos de publicidad, “a efectos de minimizar las cargas administrativas vinculadas a las obligaciones de información con las empresas ferroviarias”.

El Puerto tiene interés estratégico por estar en los corredores, pero no por mercancías

Las terminales de mercancías de Algeciras y San Roque sí tienen importancia estratégica porque se encuentran dentro de los corredores ferroviarios europeos. Es el único requisito que cumplen, ya que si fuera por el volumen de mercancías que gestionan no entrarían en esta calificación. Para las terminales situadas en ámbito portuario se ha fijado que muevan en tren más de 800.000 toneladas al año y en Algeciras solo se gestionaron por ferrocarril 80.837 toneladas en 2017, según las últimas cifras publicadas por el Observatorio del Ferrocarril en España. Esta cifra representa el 0,26% del total de las que pasan por el puerto algecireño, mientras que en Barcelona es el 7,74% y en Valencia, el 6,90%.