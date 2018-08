La Subdelegación abre expediente a Vox por celebrar un mitin sin permiso en Algeciras

La Subdelegación del Gobierno en Cádiz ha abierto expediente de la formación política Vox por el mitin que ha celebrado esta tarde en la Plaza Alta de Algeciras sin contar con autorización. El partido había recurrido la decisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que tiene unos días para emitir su dictamen. El expediente abierto por la Subdelegación se resolverá cuando se sepa la decisión del TSJA. Vox solicitó celebrar el mitin fuera de plazo al entender que existían motivos “extraordinarios y graves” por la cancelación de la reserva de los salones de un hotel de la ciudad.

El mitin lo ha protagonizado Santiago Abascal, que ha llamado “mafia” al PSOE por no haber concedido la autorización para su celebración -debe solicitarse con una antelación mínima de 10 días- y ha abogado por unas fronteras “más seguras” y por “deportaciones inmediatas”. “También hay que acabar con ese perverso efecto llamada que les dice que en cuanto lleguen aquí van a tener ayudas sociales y facilidades que no tienen muchos españoles”.

“Los españoles hemos emigrado y los hay que aún lo hacen adoptando las costumbres de los países a los que van. Eso es lo que nosotros exigimos. Pero una inmigración que no está regulada no la necesitamos en estos momentos. La inmigración se tiene que regular en función de la integración de los inmigrantes. No es lo mismo la inmigración de países occidentales, con nuestra misma cultura, que de países que no solo tienen una cultura diferente, sino también contradictoria que choca con los valores básicos de nuestra sociedad, que no están dispuestos a aceptar la separación entre la religión y el Estado. Una inmigración que no se regule en función de criterios económicos y de capacidad de integración no es inmigración, sino invasión. Y lo decimos sin animar al rechazo ni al odio contra nadie de fuera, sino por amor a los de dentro”, afirmó Abascal.