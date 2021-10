La ONCE celebra en Algeciras su semana con charlas, exposiciones y talleres

La ONCE celebra en Algeciras del 4 al 10 la Semana de la ONCE, este año bajo el lema ConONCEnos. Tras la suspensión el año pasado de estas jornadas debido a la pandemia, la Semana de la ONCE 2021 ofrece un centenar de actividades en las ocho provincias para que los ciudadanos experimenten en primera persona cómo es la vida de las personas ciegas y los obstáculos que tienen que vencer en su día a día.

El programa en Algeciras comienza este mismo lunes 4 de octubre con un circuito de movilidad y la exposición de material en el Parque María Cristina, a las 11:00. También habrá talleres de lectura y otras actividades hasta el domingo.

“La Semana de la ONCE en Andalucía siempre es especial. Pero este año es mucho más especial si cabe, porque llevamos dos años sin vernos y tenemos que recuperar el tiempo perdido”, explica la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Isabel Viruetl. "El lema ConONCEnos, es muy acertado y queremos que los afiliados sean los protagonistas y la sociedad reciba todo ese cariño que nos da día a día en las calles de Andalucía. Y queremos contarle a la sociedad que los sueños son posibles y que la gente con discapacidad visual es capaz de hacer lo que se proponga”.

En esta ocasión la ONCE busca interactuar con personas, administraciones, empresas y tejido social para sensibilizarles acerca de las peculiaridades de la movilidad del colectivo de personas ciegas o con discapacidad visual grave y la necesidad de una mayor accesibilidad en los entornos.

Programa de actividades en Algeciras