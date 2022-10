Sánchez Rull niega que alterara la adjudicación del Body Factory a Fitonovo por una mordida de 148.000 euros

"Deseaba que llegara este momento para defenderme". Así ha hablado este miércoles el ex alcalde socialista de Algeciras Diego Sánchez Rull durante su declaración en el juicio del caso Madeja que celebra la Audiencia Nacional, donde ha negado que alterara el concurso que adjudicó a Body Factory Gestión el contrato de construcción y explotación del polideportivo El Calvario y que recibiera un soborno de 148.000 euros por ello.

Sánchez Rull, que era delegado de Construcción y Urbanismo del Ayuntamiento de Algeciras en 2010 cuando se produjeron las supuestas irregularidades, está acusado de delitos de prevaricación y cohecho.

El caso madeja juzga las supuestas irregularidades en adjudicaciones públicas a la empresa Fitonovo en Sevilla y Algeciras a cambio de supuestas comisiones a altos cargos, en el que el PSOE e IU figuran como partícipes a título lucrativo. Fitonovo tenía el 49% de Body Factory Gestión, que además era participada en un 51% por Body Factory Franquicias. De ahí la pata algecireña del caso.

El ex alcalde había rechazado un acuerdo con la Fiscalía, que sí aceptaron otros acusados de la pieza sevillana del caso, lo que le ha llevado a dar su testimonio para afirmar que antes de la adjudicación no conocía a Fitonovo y que "nunca" ha recibido dinero de esa empresa. "No conozco a ningún empleado, ni al chico de los recados, esta empresa no había tenido anteriormente actividad ni en Algeciras ni en el Campo de Gibraltar", ha dicho. Además ha negado que recibiera dos pagos de 130.000 y 18.000 euros por el contrato para la edificación del centro deportivo y su explotación por 45 años.

También ha defendido su actuación en el procedimiento de adjudicación, en el que -ha manifestado- no realizó ninguna indicación y siguió el criterio de los técnicos. Durante la mesa de contratación para adjudicar las obras de este complejo deportivo "las puntuaciones se sumaron sin alteración alguna", ha explicado, antes de detallar que estaban presentes el secretario general del Ayuntamiento de Algeciras y el interventor municipal, además de representantes del Partido Popular, entonces en la oposición. También ha asegurado que nunca se produjo una impugnación ni advertencias por parte de de ningún técnico que considerara que los criterios barajados por la mesa se consideraran subjetivos.

En noviembre de 2017, el magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata exoneró a los técnicos del Ayuntamiento de Algeciras Guillermo Alberola Visedo, Francisco Javier Malla Calvente y Francisco José Álvarez Ruiz de este proceso judicial.

Cuando dictó el auto de apertura de juicio oral, el juez consideró en su escrito que para conseguir la adjudicación a esa empresa se habría producido “una valoración fraudulenta de los criterios de adjudicación expuestos en el pliego de condiciones, en virtud de los informes técnicos realizados y de la valoración realizada por la mesa de contratación”, órgano presidido por Sánchez Rull como teniente de alcalde delegado de Contratación en aquellos momentos.

Esa valoración fraudulenta tendría detrás una importante cantidad: 279.360 euros. Una cifra cuya entrega estaría acreditada por la documentación intervenida relativa a la caja B de Fitonovo, corroborada además con recibos de entrega de dinero. Según explica el magistrado, se han encontrado varios documentos y archivos informáticos en los registros realizados a la sede de las empresas implicadas que los justifican, entre ellos dos asientos contables de 130.000 y 18.000 euros que atribuye a pagos a Sánchez Rull. Pero además hay declaraciones del personal de Fitonovo que abundan en la veracidad de los apuntes contables y documentos encontrados referentes a la caja B.

Así, el director comercial de la empresa declaró que hubo que entregar una cantidad económica para conseguir el contrato, mientras que otro de los interrogados aseguró que Fitonovo había pagado 180.000 euros que suponía habían sido entregados al alcalde o persona encargada del proyecto. Uno de los imputados, comercial de Fitonovo, reconoce haber entregado en dos ocasiones una bolsa que creía llena de documentos al supuesto intermediario de Sánchez Rull.

Otras de las pruebas recabadas durante la instrucción son los correos enviados entre las diferentes personas implicadas. Uno de ellos lleva como asunto un expresivo “fondo de reptiles”. En otros dos se resumen las aportaciones y la supuesta liquidación de los pagos por la concesión del polideportivo. Llamadas telefónicas corroboran el tránsito de dinero y el juez concluyó que “las evidencias disponibles permiten afirmar indiciariamente que las comisiones ilícitas fueron entregadas a Sánchez Rull” a través de un intermediario, Ángel Cárdenas.

Rull ha negado que supiera que Cárdenas tuvieron relación con el polideportivo El Calvario y ha afirmado que jamás le entregó dinero. Sí ha explicado que su relación con él obedece exclusivamente a la etapa de Cárdenas como gerente de la parte privada de la empresa municipal de aguas de Algeciras (Emalgesa). Ni Sánchez Rull ni su esposa tienen, según ha declarado el exalcalde, ningún vínculo societario con Cárdenas en relación a la guardería El patio de mi casa. La causa por la adjudicación de este centro fue archivada en octubre de 2020.

Al término de su declaración, Sánchez Rull, quien ha dicho que ahora se dedica a ser "estibador eventual en el puerto de Algeciras", ha lamentado el "ostracismo social" que le ha supuesto la acusación por unos hechos que no reconoce y las consecuencias que ha tenido para su familia. "Nunca he querido irme de mi pueblo", ha dicho visiblemente emocionado.