El SAS repesca en Algeciras a decenas de personas de pendientes de vacunarse

El Servicio Andaluz de Salud ha desarrollado este sábado en Algeciras una jornada extraordinaria de vacunación sin cita previa a modo de "repesca" para personas de 50 a 69 años que, por cualquier motivo, no se encontraran vacunados hasta el momento.

El pabellón polideportivo Manuel Marín Grandy Periquito ha acogido el despliegue de los sanitarios para los residentes en la ciudad y en las vecinas poblaciones de Los Barrios y Tarifa (las tres forman el Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Oeste.

El goteo durante la mañana ha sido constante por parte de personas interesadas en inocularse y que en su momento no pudieron atender al llamamiento de las autoridades sanitarias por encontrarse fuera de su ciudad, por no haber podido acudir a la cita programada en su momento por imprevistos o incluso por no haber recibido la llamada o mensaje del SAS.

Quienes, además, se encuentren en esta horquilla de edad pero no hayan podido acudir este sábado, pueden pedir cita de forma directa por los canales habituales (Clicsalud+, app y teléfono Salud Responde).