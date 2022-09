El PSOE de Algeciras cifra en 216 millones la deuda bancaria del Ayuntamiento

El PSOE de Algeciras ha mostrado su preocupación por los últimos datos económicos actualizados por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), que indican que el Ayuntamiento algecireño se encuentra actualmente en situación de riesgo financiero o bancarrota, con una deuda bancaria que los socialistas cifran en 216 millones de euros.

"Los datos reflejan que la deuda financiera del Consistorio algecireño no ha parado de crecer en los últimos 11 años, desde que José Ignacio Landaluce accediera a la Alcaldía, situándose actualmente en 216 millones de euros. Otro dato enormemente significativo muestra que el de Algeciras es en estos momentos uno de los ayuntamientos de Andalucía mayores de 100.000 habitantes con más deuda por ciudadano: 1.757 euros", ha señalado el grupo socialista.

"Después de casi 12 años de gobierno, Landaluce y su política económica de derechas están dejando al Ayuntamiento de Algeciras en una situación económica lamentable y muy delicada. Una situación de quiebra que, además, nada tiene que ver con los servicios públicos, porque bien sabemos los algecireños y algecireñas que nuestra ciudad está llena de baches y aceras rotas, de suciedad, con barriadas abandonadas y servicios precarios o prácticamente inexistentes", ha advertido la secretaria general del PSOE, Rocío Arrabal.

Las cifras publicadas por la Airef, que a su vez las obtiene del Ministerio de Hacienda, facilitadas por los propios ayuntamientos, detallan también que la deuda sobre ingresos corrientes del Consistorio algecireño está actualmente por encima del 200% (concretamente en el 216%), lo que significa que "dicha deuda es el doble de lo que ingresa", según indica el PSOE.

Durante la rueda de prensa, en la que ha participado también el portavoz del Grupo Municipal Socialista y secretario de Organización del PSOE local, Fran Fernández, se han dado a conocer también otros datos, como los referidos a la deuda con proveedores, fijada en estos momentos en más de 250 días.

"Algeciras es hoy por hoy uno de los ayuntamientos más morosos de Andalucía, es escandaloso. Y los proveedores tienen derecho a conocer cuál es la situación de solvencia del Ayuntamiento, aunque si algo saben es que tardan mucho en cobrar, por eso hay muchos que ya no trabajan con el Consistorio, y los concursos se quedan desiertos", advierte Rocío Arrabal.

Otros 13 millones de euros

El portavoz del grupo municipal socialista, Fran Fernández, ha mostrado además "su perplejidad por el hecho de que el Ayuntamiento se vaya a volver a acoger ahora al Fondo de Ordenación para entidades locales". "Después de meternos por urgencia facturas por valor de los 300.000 euros que se han gastado en las jornadas de la Agenda 2030, y que se podrían haber destinado a otras cuestiones más necesarias, nos anuncian que Algeciras se va a acoger a ese fondo para ayuntamientos con situación económica desfavorable, y que se va a pedir al Gobierno de España la friolera de más de 13 millones de euros. Es inaudito, y una prueba más de que el Ayuntamiento de Algeciras pasa por el peor momento económico de su historia", dijo Fernández.

La referida petición del equipo de gobierno municipal, que irá a pleno en la sesión extraordinaria que se convocada para este mismo jueves, a las 10:30, no es nueva, según ha recordado Fernández, ya que "el Ayuntamiento de Algeciras lleva acogiéndose al Fondo de Ordenación desde el año 2016, que se dice pronto, aunque ni por esas nuestra economía ha mejorado".

Fernández destaca que "de esa cantidad, algo más de 3 millones de euros es dinero que va a pedir el Ayuntamiento para pagar intereses y otros préstamos. En una economía familiar, pedir un préstamo para pagar otro sería impensable, pero parece ser que al señor Landaluce le da exactamente igual, con tal de poder seguir con su autobombo y su empeño en ocultar la verdadera realidad de Algeciras".

"Este precisamente ese empeño el que le ha llevado a gastarse 'un dineral' procedente de fondos públicos con la 'excusa' de las jornadas de la Agenda 2030, que ha aprovechado, además, para 'sacar a pasear' a sus compañeros del Partido Popular e invitarles a una 'comilona' de casi 7.000 euros. ¿Por qué el alcalde no ha dado explicaciones ni ha mostrado esa factura? ¿Cuánta gente había en esa comida? ¿A cuánto salió el cubierto si no había más de 30 invitados, que ya me parecen muchos, a tenor de la gente que parece que fue a la clausura? No la enseña porque sabe que fue un derroche", ha criticado al respecto Rocío Arrabal.

"Vaya por delante que nuestro partido, como está demostrando el Gobierno de España, cree en un desarrollo sostenible y en cuantas medidas se vayan tomando en relación con la Agenda 2030, que tiene como objetivo el cumplimiento de 17 objetivos de desarrollo sostenible. Ahora bien, lo que no se puede es hacer demagogia barata y derroche con el dinero que se dispone para estas cuestiones, y tampoco compartimos que parte de las facturas haya servido para pagar a grandes multinacionales, en vez de apoyar a la pequeña y mediana empresa de Algeciras", ha añadido.

"Por mucho que le fastidie escucharlo, nada de lo que denunciamos públicamente los socialistas es invención nuestra, todo está en las facturas y la documentación que nos han pasado para la Comisión de Hacienda y para el pleno extraordinario, y así lo demuestran los informes de intervención y de la propia delegación de Hacienda", ha advertido a su vez el portavoz municipal socialista, que ha insistido en que los datos son los que son, y demuestran que "el Ayuntamiento no tiene capacidad económica y lo peor de todo es que esa nula capacidad económica va acompañada de unos servicios sociales que no pasan por su peor momento".

A este respecto, Fran Fernández y Rocío Arrabal han recordado que "la falta de policías en las calles es desorbitada, no hay papeleras, la proliferación de ratas es alarmante (ya no pueden excusar que está empezando el verano), y las calles de Algeciras están destrozadas, con baches por cualquiera que vayas. Además, va a tener que venir un gobierno socialista en la Diputación de Cádiz para asfaltar las calles de nuestra ciudad, como podremos comprobar en los próximos meses".