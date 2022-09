El PSOE de Algeciras llevará al Parlamento andaluz las "dudas" sobre la tala de árboles en el parque

El PSOE de Algeciras llevará al Parlamento Andaluz, a través de su secretaria general ydiputada autonómica, Rocío Arrabal, la “preocupación” existente en la ciudad por el proyecto de reforma y la tala de árboles que se están llevando a cabo en el Parque María Cristina, catalogado por la Junta, desde 2004, como Jardín de Interés Cultural de la provincia.

“Ante las dudas aún no aclaradas y la falta de transparencia del señor Landaluce”, Arrabal ha redactado una pregunta para que sea contestada de forma oral, bien el pleno, bien en comisión, por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte. A través de esta iniciativa, el Grupo Parlamentario Socialista preguntará si la mencionada Consejería tenía conocimiento de estas obras y si, de ser así, había informado favorablemente con respecto a la tala de unos 20 árboles en el parque María Cristina de Algeciras. También se pregunta en el escrito por la fecha en que fue realizado dicho informe.

Además, el PSOE algecireño ha solicitado telemáticamente este mismo domingo, 25 deseptiembre, poder tener acceso a los informes en los que se escuda el equipo de gobierno municipal para “justificar” las actuaciones ya iniciadas, y que no fueron aportados en la comisión correspondiente. Dicha petición de información ha sido registrada por el viceportavoz municipal, Fernando Silva.

Concretamente, en dicho escrito se pide copia de todos los informes técnicos municipales emitidos sobre la situación del parque y todos sus elementos; copia de los informes técnicos emitidos por la Junta de Andalucía, y copia de los informes sobre la situación concreta de los árboles que se van a talar. También se reclama copia de los informes técnicos de los últimos 3 años, sobre los trabajos de mantenimiento que se hayan realizado en el Parque, así como motivación de la pretendida instalación de cipreses en dicho espacio. “Claro que el Grupo Municipal Socialista estuvo en la última comisión celebrada, pero resulta que esos documentos no estaban, así que esperamos que mañana mismo nos lo proporcionen”, ha señalado Arrabal.

La dirigente del PSOE de Algeciras, que ha vuelto a lamentar que el alcalde se empeñe, una vez más, en “hacer oposición a la oposición”, le insta “a dar la cara” y a dejar de intentar engañar a la ciudadanía. “José Ignacio Landaluce lleva ya casi 12 años gobernando. Tal vez ya va siendo hora de que deje de mentir, y de echarle la culpa al PSOE de todos los males, y empiece a asumir los errores de su gestión y de sus decisiones como alcalde”, ha criticado Arrabal, que considera también que “su principal problema es que no se entera de lo que pasa en la ciudad, porque toma las decisiones desde la distancia, y ya sólo está para salir en las fotos”.

Con respecto al estado de los 19 árboles que el equipo de gobierno ha decidido “sacrificar” coincidiendo con la puesta en marcha de un proyecto que cambiará la fisonomía del parque, el PSOE de Algeciras insiste en que hay muchas “dudas razonables” que no han sido resueltas de forma satisfactoria. “Si esos árboles están enfermos, seguro que hay tratamientos para poder recuperarlos y no tener que talarlos… Además, otra apreciación con respecto al ‘peligro’ que ahora dicen que suponen esos árboles: ¿Solo son peligrosos ahora? Porque hasta hace dosdías no había absolutamente ninguna advertencia sobre esa peligrosidad, ni carteles ni señalizaciones, ni zonas acotadas, y el parque estaba lleno de familias con niños, y se organizaban todo tipo de eventos… ¿Qué nos están diciendo ahora? ¿Qué sabían que había riesgos para los ciudadanos y aún así se han callado? Sinceramente, ya no sabemos qué es peor”, ha advertido Arrabal.

La secretaria general de los socialistas algecireños recuerda que la inclusión de esteemblemático parque parque, de casi 200 años de antigüedad, en el Catálogo de Patrimonio Histórico Andaluz, conlleva una serie de consideraciones, entre ellas la prohibición de “la eliminación de especies vegetales, salvo las que aconseje el estudio específico de su estado”.

También se prohíben “nuevas construcciones de toda índole”. Eso sí, están permitidas “la mejora y ampliación de especies vegetales” y se indica la obligación de su “conservación y mantenimiento”.