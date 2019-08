El PSOE reclama a Landaluce que se centre en las barriadas frente a los asuntos de Estado

El PSOE de Algeciras reclama al alcalde, José Ignacio Landaluce, que se centre en "resolver los problemas de las barriadas de la ciudad" por ser una materia de su competencia en la que no está "haciendo nada". Los socialistas responden así al envío de una carta al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para solicitar mejoras para las carreteras, el ferrocarril y la política migratoria en un ejercicio de "demagogia", según el PSOE.

El secretario de organización del Partido Socialista, Daniel Moreno, ha recordado a Landaluce que durante ocho años de gobierno municipal también fue diputado y senador "con gobierno de su partido en la Moncloa". "No se invirtió para la mejora y renovación de la línea ferroviaria Algeciras-Bobadilla, ni en la duplicación de la N-340 o en los accesos norte y sur", ha replicado Moreno.

“Al señor Landaluce le recomendamos que se centre y trabaje por resolver los problemas que son su competencia municipal, como limpieza, cuidado de las playas y seguridad. Es demagógico que exija soluciones quien se ha negado a que España tenga Presupuestos Generales del Estado, boicotea todo lo que venga de gobiernos gestionados por el PSOE y pase la mano cuando la responsabilidad es del PP”, ha manifestado el secretario de organización del Partido Socialista de Algeciras.

Daniel Moreno ve cinismo político en el hecho de que ahora Landaluce no mande cartas al presidente de la Junta de Andalucía, como hacía con su predecesora, Susana Díaz, "a pesar de las numerosas razones que tiene". "Le debería haber reclamado hace semanas más atención para las asociaciones que trabajan con el riesgo de exclusión social, como es el caso del comedor del Saladillo", abunda Moreno.

“Cuando gobernaba el Partido Popular y el señor Landaluce era senador más bien parecía aquel personaje de Blancanieves que no hablaba, y ahora que gobierna el PSOE, con unos presupuestos prorrogados de la época popular, se ha convertido en un reputado escritor de cartas a todos los estamentos donde no gobierna su partido”, ha explicado Daniel Moreno, quien ha insistido en que “en Algeciras tenemos problemas educativos, sociales, de limpieza, de seguridad, de gestión de empresas públicas y semipúblicas, pero no tenemos un alcalde para atender esos problemas”.