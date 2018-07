Nuevo, refurbished y usado: Ventajas y desventajas

La mayoría de las personas compran sus productos electrónicos completamente nuevos de paquete, pero hay otros términos de compra de productos electrónicos que, de conocerlos, te ayudarán a adquirir productos que están casi nuevos a un precio increíble que te permitirá ahorrar dinero e invertirlo en otras áreas de tu vida.

Los productos nuevos son todos aquellos que están sellados en su caja si ningún tipo de uso. Tú eres el único dueño del producto y por ende en caso de presentar un problema debes dirigirte a la fábrica del producto o la tienda en caso de tener una garantía.

La ventaja de los productos nuevos es que la gran mayoría vienen sin ningún tipo de problema, y en caso de presentar uno, los cambios son rápidos y cómodos. No obstante, lo común es tener un producto sano que va a durar en ese mismo estado por muchos años más. La desventaja de los productos nuevos suele ser el precio elevado que poseen y ese es su mayor impedimento para muchas personas al momento de comprar el producto.

Los productos refurbished (o renovado en español) son productos que fueron reacondicionados por el fabricante para ser dirigidos a la venta. Los productos refurbished suelen ser productos que tenían un dueño y se dañaron y fueron mandados a la fábrica para un reemplazo, luego la fábrica toma el producto dañado, lo repara, arregla cualquier otro tipo de inconveniente y lo vuelve a colocar a la venta luego de ser aprobado para funcionar a la perfección.

La ventaja de los productos refurbished es que el mismo fabricante nos asegura que este producto, que tal vez tenga algún tipo de detalle cosmético, trabajará a la perfección porque ellos se aseguraron de eso. También son productos que eran mostrados en tiendas, pero no tuvieron ningún dueño así que se venden como refurbished así no fuesen usados por nadie. La desventaja consiste en que no sabes cuál era el estado del producto antes de ser reacondicionado y no saber si podría volver a tener una falla como le ocurrió anteriormente.

Por último, los productos usados, como su nombre lo indica, son productos que tenían un dueño que simplemente se fastidió del producto, dejó de usarlo y prefiere venderlo o se compró uno mejor. En las ventajas está el precio sumamente económico que puedes encontrar dependiendo de la persona o tienda. La desventaja consiste en que, en caso de no servir, el vendedor podría no estar de acuerdo en devolver el dinero y podrían tener disputas al respecto.

Luego de descubrir los distintos tipos de condición de un producto electrónico, solo debes dirigirte a tu outlet de electrónica que venda con esos estados y decidir qué es lo mejor para ti de acuerdo a lo que necesitas y planeas comprar. Siempre debes investigar para asegurarte de adquirir qué es lo mejor para ti.