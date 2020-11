Miguel Lorenzo gana el concurso del cartel de la Semana Santa de Algeciras 2021

El granadino Miguel Lorenzo se ha hecho con el concurso de fotografía del cartel de la Semana Santa de Algeciras del año próximo, otorgado por el Consejo Local de Hermandades de Algeciras junto con el Ayuntamiento de la ciudad.

Lorenzo es un fotógrafo granadino de 35 años, licenciado en Derecho, pero afincado en Algeciras desde hace cinco años. Presentó varias fotografías al certamen y reconoce no saber cuál ha sido la elegida, que, además, todavía no ha sido revelada, por lo que no puede explicar todavía el contenido de la obra elegida, que cada año se dedica a una Hermandad algecireña y que en esta ocasión corresponde a las Tres Caídas.

Para Lorenzo, la Semana Santa de 2021, que probablemente se vivirá de manera distinta a la habitual, como la de 2020, seguirá adelante, haya pasos o no, y eso es lo que quiere que enseñe su fotografía: "Es muy importante que sigamos con la Semana Santa y saquemos el cartel. Semana Santa va a haber, aunque no haya pasos. Ese tiempo va mucho más allá".

El fotógrafo, cuya obra se basa especialmente en fotografía cofrade, social y de paisajes, está inmerso en el mundo cofrade, cuya labor en estos tiempos de pandemia considera fundamental: "Muchas veces se dice que las Hermandades se dedican a sacar pasos, pero trabajan todo el año y ayudan a pagar facturas a los demás. Se está viendo que es la Iglesia la que reparte. Los que estamos dentro somos los que tenemos que contarlo".