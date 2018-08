Laura Ruiz defiende su inocencia

La concejal del PP en el Ayuntamiento de Algeciras Laura Ruiz ha defendido su inocencia después de que Europa Sur haya publicado hoy que la edil tendrá que declar como detenida por su supuesta relación con la comisión de un delito de hostigamiento del que ha sido víctima el abogado de su ex marido. "He de decir que soy inocente de los hechos de los que se me acusan y que espero se aclare la situación cuanto antes", ha indicado Ruiz en un comunicado. "Lamento el daño que algunos medios de comunicación están realizando tanto contra mi persona, en este asunto y otros de índole personal, como a mi familia, que ha vivido con la normal preocupación un caso de separación que nada tiene que ver con mi actual trabajo. Sin ni siquiera llamarme o informarme de lo que se iba a publicar, han cargado una vez más contra mi persona, demostrando poca ética profesional y tener un único objetivo, desprestigiar mi trabajo", afirma la concejal.

"No es la primera vez en el curso de este año que el denunciante acude a los medios de comunicación, no pudiendo demostrar en anteriores ocasiones los hechos que quería airear pese a que nos encontrábamos inmersos en un proceso judicial por divorcio. Reitero mi inocencia en este caso y deseo que se aclare cuanto antes la situación, por lo que prestaré lógicamente la correspondiente declaración sobre unos hechos de los que sorprendentemente me he enterado por los medios de comunicación y ofreceré todos los datos que se me requieran para demostrar mi inocencia", sentenció la concejal.

El PSOE e Izquierda Unida han solicitado esta mañana que sea destituida del cargo por parte del alcalde, José Ignacio Landaluce, que ha defendido su presunción de inocencia: "Los miembros de la oposición no ven a la persona que sufre esta situación, que es compañera suya de corporación. Tampoco tienen en cuenta a su familia pidiendo su dimisión o un cese sin que la justicia haya dicho si es culpable y no lo es".