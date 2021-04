La Junta licita de nuevo la reforma integral de la ITV de Algeciras por más de tres millones de euros

La ITV de Algeciras culminará durante 2022 una reforma integral que le permitirá mejorar el servicio que ofrece a más 150.000 conductores en el Campo de Gibraltar y en el que la Junta de Andalucía invertirá más de 3 millones de euros.

Lo hará a través de la empresa pública Verificaciones Industriales de Andalucía (Veiasa), dependiente de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, que acaba de sacar a licitación una reforma que emprendió en 2018 pero se vio interrumpida hace unos meses tras romperse el contrato con la empresa que ejecutaba las obras.

Veiasa considera estas actuaciones necesarias para la adecuación y conservación de las instalaciones de la estación para la Inspección Técnica de Vehículos en Algeciras, al objeto de adaptarlas a las exigencias mínimas requeridas al servicio de inspección técnica de vehículos definida en el RD 920/2017, de 23 de octubre, así como para mejorar el servicio prestado. El programa de necesidades de la reforma proyectada pretende dar solución a la demanda prevista para los próximos años, a la luz del crecimiento constante del parque móvil del Campo de Gibraltar.

La recepción de ofertas se cierra el 15 de mayo y los trabajos tienen una duración estimada de 14 meses.

El proyecto global de adecuación y conservación de la estación ITV de Algeciras fue redactado a mediados de 2016 y estructurado en ocho fases de trabajo. Iban a desarrollarse sucesivamente y sin que el servicio se viese interrumpido en ningún momento. Se procedió a su licitación en mayo de 2017 y tras la adjudicación (en marzo 2018) tuvo lugar el inicio de los trabajos, que se produjo en abril de ese mismo año.

Desde entonces se ejecutaron varias mejoras. Fueron adecuados los espacios exteriores de la parcela y se levantó un muro de contención para aumentar la explanada de aparcamientos, además de la cimentación para las marquesinas en esta zona. Se instalaron entonces unas oficinas provisionales mediante módulos prefabricados y se adecuaron las antiguas como línea de inspección provisional de vehículos ligeros, así como de zona de inspección para motos y verificación de taxis.

Veiasa puso en servicio una nueva línea provisional de inspección para vehículos ligeros y otra para vehículos de hasta tres ruedas, lo que permitió pasar de 5 a 7 las líneas disponibles.

Sin embargo, según confirma la Junta de Andalucía, “una serie de desavenencias surgidas durante la ejecución de las obras llevaron a la suspensión del contrato de común acuerdo” entre la empresa pública y la compañía adjudicataria.

Por ese motivo, en septiembre de 2020 se volvió a redactar un nuevo proyecto contemplando los trabajos que restaban por hacer. Éstos se han estructurado en cuatro fases. Se trata ahora de realizar una reforma integral de todas las instalaciones, empezando por dos de las siete líneas de inspección actualmente disponibles, incluyendo la parte correspondiente del edificio. Después se renovarán otras dos, además de ejecutar el 50% de las nuevas oficinas. A continuación se procederá a trabajar en otras dos líneas y se concluirá la otra mitad de la instalación administrativa, lo que permitirá entonces suprimir los módulos provisionales. Al final de la obra, el número total de líneas disponibles quedará en seis, más la de vehículos de hasta tres ruedas, lo que llevará al desmontaje de la línea provisional de ligeros.

Durante estos trabajos se realizarán actuaciones complementarias en la zona de aparcamientos, pavimentando la parcela y construyendo algunas plazas cubiertas.

Esperas

La estación de la ITV de Algeciras reabrió sus puertas en mayo después de la suspensión de la actividad en cumplimiento del decreto del estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria del coronavirus. El Gobierno concedió una prórroga de al menos 45 días (30 días más otros 15 por cada semana que se prolongara el estado de alarma, que finalizó el 20 de junio de 2020) a los vehículos a los que les caducó la ITV durante esa etapa de máximas restricciones. Además, aquellos coches cuya fecha de vencimiento estuviera comprendida entre el 21 de junio y el 31 de agosto de 2020, y no la hubiesen realizado, tenían una prórroga de 3 meses para superarla a contar desde su fecha de vencimiento.

La vuelta a la normalidad se realizó de manera paulatina, pero en enero, el sindicato UGT denunció que la acumulación de trabajo por el parón forzoso de varias semanas, junto con una falta estructural de personal estaban provocando demoras de entre cuatro y cinco meses. En febrero, Veiasa anunció la incorporación de 230 trabajadores para reforzar el servicio en toda Andalucía.

El consejero de Transformación Económica, Rogelio Velasco, afirmó que esta medida se adoptaba para “reducir el tiempo medio de espera, que ha pasado a 27 a 25 días” y tras llegar a un acuerdo con los sindicatos, que habían llevado a cabo protestas por la falta de personal.

Un total de 3.170.406 vehículos fueron inspeccionados en la Comunidad durante 2020 en las estaciones ITV gestionadas por la empresa pública, lo que supone 480.520 menos que en el 2019. Durante la suspensión de la actividad se dejaron de realizar un total de 1.050.000 actuaciones.

El consejero aseguró que la mayoría de esas tareas ya se logró recuperar en la segunda parte del año y avanzó que se habían enviado 40.000 mensajes de texto para adelantar citas de vehículos con la ITV caducada y a medida que se fueran rellenando los huecos se seguiría avisando a más usuarios.

AEAC-ITV, la asociación que aglutina los centros de España, alertó hace una semana en un comunicado de prensa que hasta el 40% de los vehículos que circulan por las carreteras españolas lo hacen con la ITV caducada. El estado de alarma, el confinamiento y las moratorias con nuevos plazos generadas por el Gobierno para los vehículos que cumplieron la ITV mientras los centros estuvieron cerrados (un plazo que concluyó el pasado 2 de marzo) ha duplicado el número de vehículos que circulan sin este examen en vigor.

Haber solicitado cita previa en la ITV no nos permite circular fuera de plazo, pues la ley entiende que se trata de una falta de previsión que no justifica que se use un vehículo que podría suponer un peligro para sus ocupantes y el resto de usuarios de la vía. Circular con la ITV del coche caducada acarrea una multa de 200 euros.