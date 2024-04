La Junta subraya desde el Puerto de Algeciras el récord de exportaciones con un 9,2% más en el arranque de 2024

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha reclamado este lunes mejoras en el punto de inspección fronteriza, entendiendo que no se puede seguir con un modelo "que provoca claras desventajas a puertos como Algeciras por no haber adaptado o no haber modernizado el PCF".

Además, ha solicitado al Gobierno la creación de "una autoridad única" en España en relación con los puertos, ya que en su opinión "es imposible gestionar de la manera que están los puntos de inspección fronteriza" ya que siete ministerios "son los que coordinan, o mejor dicho, siete ministerios no coordinan" porque "normalmente no se ponen de acuerdo".

Siguiendo con esto, ha aseverado que si se quiere garantizar que "el primer puerto de España pueda ser claramente competitivo y poder seguir creciendo", en referencia al de Algeciras, "tiene que tener un punto de inspección fronteriza con otra consideración", añadiendo que estos puestos de control fronterizos "hoy requieren de esa autoridad única para coordinar esta actividad".

En ese sentido, ha abogado por modernizar el concepto de inspección, plantear herramientas de digitalización, establecer "un cambio profundo" en los procesos operativos para el servicio de sanidad exterior, dotarlo de más medios humanos y diseñar un programa de preparación y contingencia para hacer frente a bajas, vacantes y adecuación de la plantilla a los continuos flujos de tráfico y horarios de servicio.

Antonio Sanz también ha subrayado este lunes el volumen de exportaciones de la comunidad autónoma andaluza, que ha vivido un "récord histórico" de crecimiento en los dos primeros meses del año desde 1995, que marca el inicio de la serie histórica, al aumentar un 9,2% entre enero y febrero de este 2024, alcanzando un negocio superior a "7.000 millones de euros en dos meses".

En declaraciones a los periodistas en una visita al Puerto de Algeciras, el consejero ha defendido que "Andalucía crece mientras que España decrece", ya que "el volumen de negocio del conjunto del país ha caído un 3% y Andalucía ha crecido un 9% en dos meses". En ese sentido, ha apuntado además que del 2019 al 2023 el volumen de exportaciones en Andalucía ha crecido "un 21,4%", aseverando que "la vía andaluza funciona y en Andalucía las cosas son distintas y son mejor".