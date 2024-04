Sanz critica el "oscurantismo" en la negociación con Gibraltar y que no se conozcan acuerdos en asuntos marítimos

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha insistido en criticar el "oscurantismo" en relación con las negociaciones con Gibraltar, donde "desde hace año y medio la Junta de Andalucía no recibe ninguna información de qué está ocurriendo". Asimismo, ha advertido de que "se habla de la vía terrestre, de la vía aérea, pero de lo que no se habla nada es de la vía marítima".

En declaraciones a los periodistas este lunes en la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), Sanz ha incidido en que la Junta "quiere que haya acuerdo, pero no cualquier acuerdo". "No podemos estar de acuerdo si se excluyen los intereses del puerto de Algeciras, que puedan favorecer un dumping en tasas o que no existan garantías respecto a los riesgos que pueden existir, porque no se sabe los acuerdos que se están alcanzando en los asuntos marítimos para el Campo de Gibraltar", ha subrayado.

"Desde la lealtad institucional, que jamás ni hemos roto, ni romperemos, ni nadie puede poner en duda, no podemos decir que las cosas se estén haciendo bien en relación con las negociaciones con Gibraltar", ha afirmado Sanz, que ha indicado que "hasta ahora habían negociado siempre en todas las mesas los dos estados soberanos, Reino Unido y España, y si en algún momento alguien optaba por incorporar a Gibraltar en la mesa, siempre estaban los ayuntamientos del Campo de Gibraltar y estaba la Junta de Andalucía".

En este sentido, ha recordado que siempre la Junta había sido informada, así como que "en la etapa del Ministerio anterior y del Secretario de Estado anterior, ya siendo Gobierno de España el PSOE y la Junta de Andalucía el Gobierno del PP, se mantenía informada a la Junta en todo momento de las negociaciones de Gibraltar". Una situación que según ha señalado ha cambiado "desde hace año y medio", donde el Gobierno andaluz "no recibe ninguna información".

Para Sanz, es "un error que se siente a Gibraltar y no se siente a los alcaldes del Campo de Gibraltar, ni a la Mancomunidad de Municipios, ni a la Junta de Andalucía", ya que es "algo que no ha ocurrido nunca". "Nunca se ha dejado de tratar con la Junta de Andalucía todos los asuntos de Gibraltar y digo yo que lo que vaya a ocurrir en relación con el Campo de Gibraltar y los acuerdos de Gibraltar, algo le interesa a la Junta de Andalucía y por respeto a Andalucía deberíamos de tener la información necesaria sobre este asunto", ha incidido.

Antonio Sanz ha añadido que les "preocupa la falta de transparencia, el oscurantismo con el que se está negociando, algo que no había ocurrido jamás, gobernara el PSOE o el PP". En este sentido, ha señalado que se ha reunido tres veces con el embajador de Reino Unido, con quien se mantienen "relaciones fluidas", y en cambio no ha tenido información del Gobierno de España.

"No podemos estar de acuerdo si se excluyen los intereses del puerto de Algeciras, tampoco podemos estar de acuerdo con un acuerdo que deje fuera y no beneficie suficientemente a los trabajadores del Campo del altar, o que no introduzca medidas medioambientales como pueden ser el tema de la depuración o de los rellenos, o que se negocie el uso compartido del aeropuerto pero se excluya a la policía en relación con las necesidades y las obligaciones que tenemos como Unión Europea, o si no se regula el tema del uso del tráfico ilegal de tabaco", ha señalado Sanz.

Reunión urgente con el Ministerio

Cabe recordar que el pasado viernes el consejero de la presidencia anunció que la Junta de Andalucía ha solicitado una reunión de carácter "urgente" con el Ministerio de Asuntos Exteriores. "No creo que se pueda firmar cualquier acuerdo sin contar con la Junta Andalucía o con los alcaldes de la zona porque, evidentemente, esta falta de transparencia no es positiva para la negociación", insistió Sanz.