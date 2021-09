Hogar Betania reabre su centro de día para personas sin techo en Algeciras

Nuevo Hogar Betania ha reabierto el Centro de Puertas Abiertas para personas sin hogar de Algeciras, que tuvo que cerrar el pasado julio a instancias del Ayuntamiento debido a unos trámites administrativos al no haber subsanado la entidad las deficiencias detectadas y por no haberse realizado las reformas señaladas en la declaración responsable para poder iniciar su actividad.

Una vez realizado el acondicionamiento del local, situado en la calle Castelar, y las gestiones necesarias, el centro ha sido sometido a una inspección por parte de los departamentos municipales de arquitectura y sanidad, que han dado el visto buen a la reapertura.

Hogar Betania expresa su buena voluntad de colaborar con el Ayuntamiento y la firme decisión de no moverse del barrio de la Caridad "para poder seguir atendiendo a las numerosas personas demandantes que recibimos a diario".

La ONG destaca que el cierre durante casi dos meses de este centro de acogida diurna ha tenido unas consecuencias "nefastas", según han contado de primera mano los usuarios a sus responsables. "Nos han cerrado un lugar donde pasar el resto del día hasta que subimos al albergue. Durante el cierre del centro hemos estado tirados en la calle desde las 8:00 de la mañana hasta las 7:00 de la tarde, cuando volvíamos al albergue. Ha sido bastante duro, hacía mucho calor. Cuando el centro estaba abierto disponíamos de un ratito de descanso y los talleres que siempre nos han venido muy bien para mantenernos entretenidos y no pensar en otras cosas. Además, muchos compañeros han tenido un fuerte bajón. En definitiva, muchos hemos estado en un pozo sin fondo", expone uno de los usuarios a Hogar Betania.

“El estar todo el día en la calle trae muchos aspectos negativos, hemos pasado calor y nos hemos sentido muy triste, se ha echado de menos la compañía y el apoyo que nos daba el centro de día”, es otro de los testimonios de sus usuarios.

“Para mí, Nuevo Hogar Betania es casa, un lugar donde sentirme escuchado y comprendido. En el centro me ayudan a buscar mejores alternativas y seguir trabajando conmigo mismo, durante todo este tiempo que llevo asistiendo me ha tratado como una familia, he sentido el apoyo y la motivación para seguir trabajando a mejorar mi vida”, relata otro usuario del centro.