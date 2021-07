El Ayuntamiento de Algeciras ordena el cese del centro de acogida de Hogar Betania

El Ayuntamiento de Algeciras ha ordenado a Nuevo Hogar Betania que suspenda la actividad del centro de acogida diurna para personas sin hogar que gestiona en la calle Castelar al no haber subsanado las deficiencias detectadas y por no haberse realizado las reformas señaladas en la declaración responsable para poder iniciar su actividad. La directora de la entidad, Begoña Arana, ha indicado al respecto que las obras comenzarán la próxima semana y que seguirá prestando el servicio en otras instalaciones y ha lamentado no haber recibido instrucciones claras por parte del Ayuntamiento.

El documento que ordena el cese de la actividad en este centro, al que ha tenido acceso Europa Sur, indica que la intención de llevar a cabo reformas en el local (tapiar la escalera por ambas caras y forrar la estructura, un nuevo baño y un vestíbulo, la instalación de barras laterales de aseo accesible, u nuevo boletín eléctrico e instalar luces de emergencias), "pone de manifiesto que la actuación no está realizada, sino que se van a realizar en un futuro, lo que no podemos dar por válido" al entender los responsables de la Delegación Municipal de Urbanismo que va "contra el principio básico de la declaración responsable en sí".

Urbanismo recuerda que la declaración responsable es "por definición, el documento suscrito por un interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento".

El Ayuntamiento recuerda que el artículo 8 de la ordenanza municipal reguladora de la apertura de establecimientos precisa que "la declaración responsable debe de presentarse antes del inicio de la actividad y, en caso de que hubiese sido preciso la realización de obras, una vez hayan acabado, y cumplidos los demás requisitos sectoriales y autorizaciones, en su caso, necesarios para llevar a cabo la actividad". Urbanismo destaca que esto no lo ha cumplido Hogar Betania, que "pretende ejercer una actividad, presentando una declaración responsable sin haber realizado las actuaciones oportunas, obras que debió ejecutar antes de la presentación de la declaración". La delegación también señala que "según los informe técnicos emitidos, la asociación Nuevo Hogar Betania no dispone de la documentación técnica que le avalen para ejercer la actividad".

"Cabe precisar también que ha existido falsedades e inexactitudes en la documentación aportada y así queda reflejado en varias ocasiones en el informe de los técnicos municipales de fecha 10 de mayo de 2021, que especifica tras visita del local que se observa contrariamente a lo indicado en los planos aportados que el acceso a la entreplanta del local no se encuentra tapiado y se usa como almacén. También especifica que la superficie construida del local establecida en memoria descriptiva no coincide con planos aportados posteriormente", indica el informe.

Begoña Arana ha indicado a Europa Sur que esta misma semana va a comenzar las obras bajo el criterio de un arquitecto. "Hemos pedido al Ayuntamiento en varias ocasiones que nos aclaren bien la normativa y lo que se nos exige, pero nadie nos ha contestado. Como entidad, estamos haciendo todos los trámites que se nos exigen desde el Ayuntamiento. Vamos a hacer la obra a criterio de nuestro arquitecto esta semanasin tener las cosas bien definidas porque no nos lo han explicado", ha indicado la directora de Hogar Betania.