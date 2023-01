'Guapa canta'. ¿Es posible agradar a los demás y sentirse bien al mismo tiempo?

Nuestra protagonista es la bruja Verna, muy contenta porque tiene una cita con el ogro Prutt. Una cita siempre es algo emocionante. Verna, aunque es la bruja más guapa del bosque, tendrá que arreglarse, elegir su vestuario, su sombrero, sus zapatos, es todo muy emocionante.

Es un día hermoso para tener una cita. El sol brilla con todo su esplendor, el bosque está rebosante de belleza. Los animales vecinos de Verna la saludan, pero también le van dando recomendaciones para la cita, posibles mejoras.

¿Mejoras? Su amiga la ardilla le recomienda que no ande tan agachada, que tiene que enderezarse para que el ogro Prutt no la viese tan jorobada…

¿Será verdad que debo cambiar? Cambiar con la magia de una bruja es cosa fácil, se usa la varita mágica, un buen hechizo, chispas, centellas y el encanto está finalizado.

Su amigo el conejo le pregunta ¿A dónde vas con esa nariz de patata? Pues a mi cita con el ogro Prutt, será un festejo maravilloso. -Le contesta Verna-

¿Debe cambiar su hermosa nariz? Con ella huele la lluvia antes de que truene el cielo, sabe dónde están las mejores trufas del bosque, incluso conoce a todos y cada uno de los habitantes del bosque solo por su aroma mejor que el perro del granjero. Usando la varita mágica y con un poco de chispitas la puede convertir en una nariz chiquitita…

No contamos más, pero seguro que ya sabrás que más cambios se van a dar. ¿Pero con estos cambios a quién queremos agradar?

Esta nueva versión del álbum “Guapa” incluye dos códigos QR con el audio del cuento musicalizado. Un código QR contiene música y letra y el otro lleva solo la música para poder ser cantada una vez aprendida la letra.

La letra de la canción se va incluyendo en el texto del cuento.

Los pequeños lectores recomiendan: Rocío Mata Agüera, maestra de educación infantil de 5 años, ha sido quien nos ha presentado y recomendado este libro: “Lo he recomendado porque me ha parecido un cuento súper bonito, el ogro la quiere como es ella. Tiene la barbilla súper larga y una gran verruga, pero aún así es más guapa que cuando se cambia porque ya no parece una bruja y lo importante es que lo parezca.”

El libro enseña a los más pequeños a admitirse tal y como son, a quererse, a no desear cambiar para agradar a otros. No debemos cambiar para gustar a los otros. Tenemos que mostrarnos tal y como somos.

Harold Jiménez Canizales, aunque firma como Canizales, autor e ilustrador de “Guapa Canta”, nació en Cali, Colombia. Licenciado en Bellas Artes. Máster de Animación de la Universitat de les Illes Balears por una beca otorgada por la Agencia Española de Cooperación Iberoamericana para jóvenes artistas de Latinoamérica. El álbum infantil siempre me ha parecido una herramienta muy poderosa para aportar valores y generar actitudes positivas en la infancia. Su trabajo abarca cómics, libros infantiles, dirección de arte, animación, publicidad y diseño de personajes. Además de los premios conseguido por Guapa, obtuvo el Premio Boolino al Mejor Álbum Ilustrado por El sombrero de Bruno.