La FAVA recoge firmas en Algeciras contra la subida del precio de la luz

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Algeciras (FAVA) ha comenzado este miércoles una campaña de recogida de firmas para reclamar una rebaja en el precio del recibo de la electricidad. En las primeras horas se han recogido 400 rúbricas.

La FAVA considera abusiva la actual escalada del precio de la luz. La Federación prevé continuar con esta labor este jueves y viernes en la Plaza Alta de 11:00 a 14:00.

"Las firmas se enviarán mediante sede electrónica al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y a la ministra de Industria, Energía y Turismo, María Reyes Maroto", ha explicado Rómulo Domínguez, presidente de la FAVA.

"La Federación no descarta convocar una concentración o una manifestación si el brutal recibo de la luz no baja y no hay respuesta por parte del Gobierno de España", ha agregado Domínguez.