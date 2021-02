Prácticamente se cumple un año de la suspensión de la pasada Semana Santa, ¿recuerda qué sintió aquella noche al tomar la decisión? Algeciras fue de las pioneras en Andalucía.

Es algo, obviamente, que no olvidaré. Desde primera hora de aquella mañana, durante la presentación de la Guía en el Ayuntamiento, ya se respiraba un ambiente extraño. La situación estaba convirtiéndose en extrema y había que dar el paso de la suspensión definitiva por coherencia y responsabilidad, pese a lo doloroso de la decisión. El 13 de marzo, concretamente, se celebró una reunión con el Vicario, el Coadjutor, la Junta Permanente y el Pleno de Hermanos Mayores para anunciar la cancelación, fuimos de los primeros de Andalucía en hacerlo. La sensación más amarga de aquellos días fue ver frustrado el enorme trabajo y esfuerzo de las hermandades.

En la primavera de 2021 tampoco disfrutaremos de pasos en la calle pero eso no evita que la actividad cofrade continúe…

Se está trabajando muy bien en las hermandades. Las obras de caridad siguen a ritmo muy alto desde el inicio de la pandemia y a nivel interno, las cofradías están celebrando sus Cultos de manera ordinaria y según los protocolos oportunos. Pero sí, es duro hacerse a la idea de que no veremos, por segundo año, a nuestros Titulares en las calles de Algeciras. Pero soy optimista y estoy convencido de que la vacuna nos permitirá disfrutar por completo en 2022.

Por su parte, el Consejo trabaja en actos como la entrega de la Palma Cofrade o el Vía Crucis Oficial.

No vamos a quedarnos atrás, por supuesto, y vamos a celebrar ambos actos aunque se adaptarán un poco más a las circunstancias que vivimos. La Palma Cofrade y el Cartel de Semana Santa se presentarán el próximo 6 de marzo y el Vía Crucis Oficial lo hemos trasladamos a la tarde del Viernes de Dolores. Ambas actividades se celebrarán en el Templo Mayor de La Palma.

“Las hermandades deben aprovechar este momento para engrandecer su patrimonio material y humano”

¿Es el proyecto ‘La Pasión según Algeciras” un concepto pionero?¿Cómo nace la idea?

Dando muchas vueltas a la imaginación y buscando un aliciente para la ciudad en esos días de Pasión. Desde el pasado otoño, tristemente, ya vaticinábamos que era complicado que la Semana Santa pudiera celebrarse con normalidad y nos pusimos a trabajar, de la mano de Paco Illescas, en un proyecto que si bien no palia el vacío que deja la ausencia de pasos en la calle, sí puede crear un contexto religioso que dote de mayor sentido a la Semana Mayor. Debe convertirse en una herramienta muy útil para no desconcertarse del mundo cofrade y vivir de esos días con mayor religiosidad y recogimiento.

¿Cómo participarán los cofrades durante la Semana Santa de esta innovadora idea?

Las personas podrán ir visitando, a modo de ruta, las diferentes sedes canónicas de las hermandades de la ciudad. En ellas, encontrarán una representación de los Misterios y Momentos de la Pasión que cada una de ellas simboliza en nuestra Semana Santa. Gracias un atrezo muy cuidado y a la escenificación que se creará en cada una de las parroquias, podremos revivir ese ambiente que nos transmiten cada año nuestras Sagrada Imágenes. También, poniendo la lupa al detalle, será una magnífica oportunidad para disfrutar del patrimonio cofrade, así como de imágenes secundarias que a veces pasan algo desapercibidas en sus respectivos pasos de salida. Contemplar de cerca a los ‘durmientes’ del Huerto; observar los detalles de los crucificados de la ciudad o admirar, en primer plano y a escasos centímetros, un Misterio tan portentoso como el de la Sagrada Mortaja a ras de suelo, son algunos pequeños placeres que nos va a brindar “La Pasión según Algeciras”. Aunque me gustaría resaltar que lo más importante para los creyentes y devotos será participar, otro año más, del Triduo Pascual.

“Sería fantástico recuperar la Capilla de la Caridad para el culto todo el día”

¿Cree que el mundo cofrade saldrá muy tocado tras dos años sin procesiones?

Mi objetivo es todo lo contrario, que salga fortalecido. En ese sentido vamos a trabajar desde el Consejo. Estoy convencido que la Semana Santa de Algeciras saldrá más reforzada de la pandemia y con una cofradía más en la calle, espero [en alusión a la posible incorporación a la nómina local del Coronado de Espinas].

¿Tiene algo en mente para cuando todo esto acabe?

En estos momentos, lo primero que quiero transmitir, es responsabilidad y sensatez a la hora de acudir o participar de los actos cofrades. Y mientras pasa todo este paréntesis que nos ha traído la pandemia, debemos trabajar por engrandecer aún más las cofradías de la ciudad. Tenemos que mirar a largo plazo y aprovechar estos momentos para crecer en patrimonio material y humano. Con un objetivo: que el regreso a las calles Nuestros Titulares sea lo más esplendoroso posible.

¿Cómo está siendo el compromiso y la labor solidaria?

Ejemplarizante, a todos los niveles. Me descubro ante la respuesta de las hermandades de Algeciras a niveles de caridad y solidaridad. Cada vez que he solicitado ayuda o colaboración, en algún asunto concreto, las cofradías se han volcado más que nunca. Puedo presumir de tener en este Consejo Local doce Hermanos Mayores de primera división.

La idea de colocar sillas en al Plaza Alta fue una apuesta personal. ¿Qué nota se pone?

No me corresponde a mí [sonríe]. Aunque sí me gustaría resaltar que horas antes de que tuviésemos que suspender la Semana Santa de 2020 estaban agotadas las localidades en la Plaza Alta. Incluso trabajábamos, conjuntamente con el Ayuntamiento, para cubrir de sillas la orilla interior de la en la Plaza Alta y alcanzar un aforo superior a las mil doscientas plazas en al Carrera Oficial. Los números hablan por sí solos. Me gustaría recordar a todas las personas que retiraron su abono tienen reservado el sitio para 2022.

Hay varios asuntos que atañen al Obispado y que necesitan de una actuación urgente como la Capilla de San Antón. ¿En qué situación se encuentra?

Me consta que existe una clara disposición de todas las partes implicadas (Obispado, Ayuntamiento y Hermandad de la Buena Muerte), en encontrar una solución definitiva para la rehabilitación y reapertura de la Capilla de San Antón. A nivel personal me encantaría ver la Capilla, de nuevo, abierta al culto todo el día y tengo la plena confianza de que todas las partes están trabajando por conseguirlo.

Por último, ¿sabe la fórmula para disfrutar la Cuaresma y Semana Santa sin caer en la melancolía?

Será muy complicado pero debemos aprovechar este tiempo para la reflexión y el recogimiento, sin olvidar que todo cobra sentido con la Resurrección, cuya nueva imagen, precisamente, llegará a la ciudad en los próximos meses.