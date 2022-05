Díaz Ayuso: “Del socialismo se sale”

No sonó el himno de Andalucía ni al comienzo ni al final del mitin celebrado este martes por el Partido Popular en Algeciras y sí el cañero People have the power de Patti Smith, con el que la formación viene amenizando sus actos de precampaña previos al 19-J. En el parque María Cristina la estrella fue Isabel Díaz Ayuso, en el único día en el que los populares han previsto la presencia de la presidenta madrileña con vistas a las elecciones autonómicas.

No fue casual su intervención en el mitin en Algeciras. En los últimos comicios celebrados, los generales de noviembre de 2019, la lista de Vox fue la más votada en la ciudad de la bahía y la segunda en los otros siete municipios que completan el Campo de Gibraltar, con el PP desplazado en todos los casos al tercer lugar. Tres años más tarde, las encuestas vaticinan en la comarca más al sur de la península un empate entre los populares y partido de Abascal, con ligera ventaja para los primeros.

Bajo esta perspectiva, el perfil de Díaz Ayuso encaja más con el del votante aún indeciso que se mueve entre ambas opciones de la derecha. También su mensaje: “Del socialismo se sale”, sostuvo la dirigente del PP ante una audiencia que la jaleó en todo momento y que ocupó de sobra el medio millar de asientos dispuestos.

La moderación se impone en el nuevo PP de Núñez Feijóo y, por supuesto, también en el de Despeñaperros hacia abajo. Quizá por eso Díaz Ayuso evitó toda referencia a posibles acuerdos, como sí había hecho por la mañana en Jerez -"Vox y el PP tienen mucho que hacer y mirar para adelante, sin preocuparnos de otra cosa que sacar al sanchismo de las instituciones"- y se centró en atacar al PSOE y a las políticas desarrolladas por este partido durante cuatro décadas en la Junta.

“Nada es gratis, ni se regalan los aprobados ni las pagas. La cultura del esfuerzo te lleva donde te dé la gana”, afirmó presidenta madrileña en un “mensaje a los jóvenes” porque desde las administraciones, añadió, no se puede generar en la sociedad una cultura de dependencia.

Díaz Ayuso y otros intervinientes describieron al PP como un partido transversal en el que tienen cabida personas “de distintas sensibilidades”, sin adscripción ideológica a la izquierda o la derecha, y cuyo destino “no depende de tener un primo en la Junta”.

En el uso de la palabra le precedió Elías Bendodo, consejero de la Presidencia de la Junta, quien estableció un paralelismo entre el desarrollo de Andalucía y Madrid. Desde la llegada del PP al gobierno de la Junta, señaló, la comunidad autónoma es líder en exportaciones, además de en creación de empleo y de empresas: “Los nuevos autónomos son la simiente de un futuro empresario”.

Para el también coordinador nacional del PP, más allá de las siglas populares -tampoco aludió a Vox- solo están los socialistas, los comunistas, los independentistas y “los herederos de los terroristas”.

Elías Bendodo: "Estamos ante la mayor maquinaria electoral, la del PSOE, con sus dopajes y sus trampas”

“No hay nada ganado”, advirtió Bendodo a los militantes y simpatizantes del PP dan por hecho la victoria del partido a la luz de las encuestas. Estamos, dijo, “ante la mayor maquinaria electoral, la del PSOE, con sus dopajes y sus trampas”.

Plan especial del Campo de Gibraltar

El acto fue abierto por el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, que reclamó una ampliación del Plan especial para el Campo de Gibraltar e incentivos para todos los colectivos profesionales que protagonizan la lucha contra el narcotráfico y otros fenómenos específicos de la comarca, empezando por los miembros de Salvamento Marítimo, Aduanas e Instituciones Penitenciarias, siguiendo por policías nacionales y guardias civiles y terminando por jueces y fiscales.