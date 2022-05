Díaz Ayuso se aparta de la estrategia popular e insta a Vox y PP a "sacar al sanchismo de las instituciones"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha desembarcado esta mañana en la precampaña andaluza de forma contundente. Por un lado, corroborando la apuesta de Gobierno en solitario de Juanma Moreno, que debe aspirar "a tener su gobierno en libertad, como me sucede a mí". Pero por el otro, apartándose de la estrategia de alejamiento de Vox que han marcado los populares andaluces para unir a ambos partidos en una lucha común: "Vox y el PP tienen mucho que hacer y mirar para adelante, sin preocuparnos de otra cosa que sacar al sanchismo de las instituciones", ha afirmado.

En la recta final de la precampaña de las elecciones andaluzas, Díaz Ayuso realiza hoy una visita a la provincia de Cádiz, con paradas en Jerez y Algeciras (una de las ciudades en las que Vox ha conseguido más implantación en las elecciones andaluzas y nacionales), en la que no coincidirá con el presidente de la Junta y candidato popular, Juanma Moreno, que tiene agenda en Sevilla. Su perfil se aleja de la moderación que esgrime como principal arma el equipo de campaña de Moreno, en una estrategia preelectoral que huye de confrontaciones y que marca en público distancias con el partido más a su derecha para atraer al elector más moderado. Pero también es un perfil con el que los populares andaluces quieren recuperar a los votantes que se trasvasaron a Vox, un discurso más visceral y cercano a los de Abascal que al PP conviene en algunas zonas. Su presencia en Andalucía será la justa y necesaria.

En Jerez de la Frontera, Díaz Ayuso ha apoyado a Juanma Moreno y sus esfuerzos por conseguir un gobierno en solitario en las próximas elecciones. "Juanma Moreno tiene que aspirar a tener su gobierno en libertad, como me sucede a mi. Los gobiernos, cuando son de un mismo color, son más eficaces que cuando están en coalición", ha indicado en declaraciones recogidas por Efe.

Pero a renglón seguido ha saltado a la política nacional: "Hay que tener en cuenta lo que está sucediendo en España", donde "tenemos un gobierno que está arruinando a todos los españoles", "Bildu acabará gobernando el País Vasco" y "tenemos antisistemas en el gobierno que intentan decirle a la OTAN que no son bienvenidos". Y ha añadido que ella lo que tiene es "claro con quien no pactaría: con aquellos que desprecian a los andaluces en Cataluña por ser españoles o con aquellos que durante tantos años se gastaron el dinero de los parados en cocaína, en prostíbulos o en crear redes clientelares".

La presidenta madrileña ha deseado que "ojalá las elecciones sean un paso más para que esta pesadilla que está destruyendo nuestro país acabe cuanto antes", en referencia al actual gobierno.

Díaz Ayuso ha dado a entender que no estará muy presente en la campaña electoral andaluza: "En estos días de campaña tengo mucho trabajo como presidente autonómico. Intentaré desplazarme lo que pueda, pero es cierto que me lleva un día entero", ha dicho al ser preguntada, apuntando que ella siempre ha estado "allí donde se me ha requerido". La presidenta madrileña ha ensalzado el gobierno de Juanma Moreno y de "todo su equipo", que "han cambiado los titulares del pasado" de la comunidad. "Le recomiendo seguir por el mismo camino, defendiendo la prosperidad. No tener miedo a nada más", ha indicado, tras subrayar que Andalucía ha dado "un giro impresionante desde que empezó por esta senda de menos impuestos y menos burocracia".

Moreno ha puesto en varias ocasiones de ejemplo la política fiscal de la Comunidad de Madrid. "Yo quiero competir con Madrid, se lo he dicho a mi amiga Isabel Díaz Ayuso", ha asegurado. Durante este mandato ha bajado la cuota autonómica del IRPF, se ha bonificado el 99% del Impuesto de Sucesiones y Donaciones y se han reducido otros impuestos como Actos Jurídicos. Moreno ha adelantado que seguirán bajando, y que también "habrá que tocar un poco más Patrimonio". Su balance es que la Junta ha recaudado 1.000 millones de euros más, a la vez que se ha producido un incremento de 82.000 personas empadronadas que antes tributaban en otras comunidades.