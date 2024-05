El Algeciras busca tranquilidad y confianza

El Algeciras CF recibirá este domingo (12:00 y retransmitido por FEF Tv) al Atlético Baleares, en partido correspondiente a la 35ª jornada liguera del grupo II de Primera Federación. Cuerpo técnico y jugadores del conjunto de casa buscan un giro radical que le devuelva tranquilidad y confianza tras seis partidos en los que no ha logrado la victoria, entre ellos cinco derrotas consecutivas que han empezado a abrir en la afición una ventana inesperada de incertidumbre, de preocupación y en parte de pesimismo sobre el final de liga de los albirrojos.

El entrenador algecirista, Lolo Escobar, que vivirá "lo más cerca que pueda del banquillo" su segundo y último partido de sanción por la expulsión al final del partido contra el Antequera, declaró en la previa del encuentro que han enfocado la semana de entrenamientos como "un punto de inflexión".

FICHA TÉCNICA Algeciras CF: Marcos Lavín; Sergio Santos, Juan Rodríguez, Diori, Tomás; Dani Merchán, Eric Montes, Iván Turrillo, Borja Fernández, Zequi, Javi-López Pinto. Atlético Baleares: Jero; David Navarro, Juanra, Josep Jaume, Álex Zalaya; Victor Pastrana, Nana, Villapalos, Marco Alarcón, Marong y Azeez Árbitro: Daniel Palencia Caballero, natural de Rentería y con 32 años de edad, del colegio vasco. Se estrena con el Algeciras y tampoco ha arbitrado esta temporada al Atlético Baleares. Hora: 12:00 (35ª jornada del grupo II de la Primera Federación, en directo por FEF-TV). Estadio: Nuevo Mirador de Algeciras. Antecedentes: Baleares y Algeciras empataron a uno en el primer partido de esta temporada, en el Estadio Balear. La última visita de los mallorquines al Nuevo Mirador fue en abril de 2022. Ese partido también terminó en empate a uno, con goles de Roni y Vinicius Tanque.

"Esto no puede seguir así, que tiene que haber un efecto rebote. Creo que más bajo no podemos estar esta temporada en cuanto a sensaciones. Yo ya no hablo a efectos clasificatorios. Siempre te queda mirar lo clasificatorio, pero ese es un consuelo que no consuela a ninguno", dijo.

Abunda partidos en los que se ha cedido al contrario medias partes enteras, más en los encuentros jugados fuera que los disputados en el Nuevo Mirador. No tiene una sola explicación, al menos según el técnico extremeño: "Tengo muchas explicaciones, muchas. Algunas tienen que ver conmigo, otras con los jugadores y otras tienen que ver con el club".

"La real y la que más se repite en sus cabezas es que sí que es cierto que cuando tienes 42 puntos todos tienen en su cabeza como un alivio, ya lo hemos conseguido, y no es verdad, siguen faltando. Cuando ganamos contra el Linares sí que es cierto que toda la presión de la temporada bajó. Ha habido una pérdida de fuego en los ojos, de brillo, de algo que no puedes explicar muy bien en todos, y eso es lo que ha hecho que el equipo haya bajado en su nivel futbolístico", abundó.

Para el partido frente al Atlético Baleares solo se mantiene de baja David Martin, que tiene una fuerte contusión en uno de sus talones cuyo tratamiento más eficaz no está determinado todavía. Se recuperan para la convocatoria Sergio Santos y Dani Merchán, tras cumplir su partido de sanción, y Tomás y Sardinero.

Escobar vuelve a anunciar "bastantes cambios" cuyo alcance se conocerá cuando se comunique el once titular, pero que apuntan a prescindir de nuevo de Admonio y puede que de algún jugador cuya ausencia pueda sorprender, ya sea Lucho García, Diego Esteban o Mario García. Las palabras del técnico también hacen pensar en un arranque de encuentro por el Algeciras veloz y presionante porque "hay que hacer un partido para que la afición se sienta orgullosa de nosotros otra vez. Eso es algo que tenemos que recuperar, porque ahora mismo debe estar bastante desencantada".

El entrenador albirrojo llama a lo que queda "mini liga de cuatro partidos". El tramo final de liga depende de que funcionen los cambios y de que se recupere la "energía positiva". Lo que quede a partir de este domingo, cuando llegue la hora de almorzar, puede ser una travesía tormentosa con pellizcos dolorosos y nervios a flor de piel, o la paz de un tranquilo paseo en bote en un mar sin olas.