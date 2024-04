El Algeciras cambiará para frenar la caída

Las tres derrotas consecutivas que suma el Algeciras y la búsqueda de los 45 puntos que aseguren la permanencia pesan ante la visita este sábado al Nuevo Mirador (18:00 y retransmitido por FEFtv) del Antequera CF, en partido correspondiente a la jornada 33ª del grupo II de Primera Federación. Lolo Escobar, el entrenador algecirista, anunció ayer que habrá cambios.

La ausencia obligada es la de Borja Fernández, que tendrá que descansar esta jornada por acumulación de tarjetas, después de ver la quinta amarilla el pasado sábado en Mérida. El central Juan Rodríguez, que se quedó fuera de la última convocatoria por molestias en un pie, entrenó ayer viernes y tiene muchas posibilidades de jugar, siempre que no se resienta. También se observaba la evolución del lateral algecireño Tomás, que según confirmó el entrenador algecirista no había completado ningún entrenamiento durante la semana por problemas en el soleo de una pierna.

Ficha técnica Algeciras CF: Lucho García; Rafa Roldán, Juan Rodríguez, Diori, Tomás; Sergio Santos, Eric Montes, Iván Turrillo, Diego Esteban, Sardinero, Javi-López Pinto. Antequera CF: Iván Moreno; David Rodríguez, Fomeyen, Lautaro, Fermín Ruiz; Ale Marin, Chema Nuñez, Pepe Mena, Luismi Redondo, Luismi Gutiérrez, Ale García. Árbitro: Juan Antonio Manrique Antequera, natural de Motril (Granada), del colegio andaluz. Vuelve al Nuevo Mirador tras pitar el Algeciras - San Fernando de la segunda jornada de esta temporada en el grupo II. El resultado final fue 2-1. Entonces mostró 7 tarjetas, seis de ellas a los albirrojos. Hora: 18:00 (33ª jornada del grupo II de la Primera Federación, en directo por FEF-TV). Estadio: Nuevo Mirador de Algeciras. Antecedentes: El enfrentamiento entre el Algeciras y el Antequera, recién ascendido, de la primera vuelta acabó con victoria algecirista por 0-1.

Lo que está confirmado son los cambios, algunos por ausencias y otros para remover una plantilla que ha pasado de aspirar a pelear opciones de play-off a suspirar por los puntos que le den la salvación matemática. Otra cosa es acertar con ellos, una decisión que el técnico Lolo Escobar reserva para sus jugadores y ayudantes, y que se descubrirá conforme se comunique la alineación. Los cambios, dadas las circunstancias, pueden afectar a todas las líneas

"Siempre que pase esto debes tomar una decisión que impacte al grupo, y hay que hacerla", dijo ayer en rueda de prensa Escobar. "No puedes estar a gusto con esta situación. Es lo que les he dicho a los jugadores: hay que distinguir mucho entre reaccionar y sentirte cabreado, y sentirte hundido. Hundidos no estamos, sino que estamos cabreados por la situación y hay que buscar soluciones para que ese cabreo mañana (por este sábado) se note", añadió más tarde.

Otra pregunta a responder cuando empiece a rodar el balón ante el Antequera es si el planteamiento prioriza el control del balón, con pases asegurados, o si los jugadores buscan abrir las bandas con pases largos, con una propuesta más ofensiva. "Depende, porque nosotros tenemos un modelo de juego que varia poco. Otra cosa es que el rival te permita o te de otras zonas del campo en las que atacar. El modelo de juego no cambia. Solo hemos variado el sistema con el Málaga, y al final si salen partidos diferentes es porque también el rival juega. Nosotros cambiamos matices, como todos, pero lo que es la base intentamos que no cambie", respondió Escobar ante esta pregunta.

El entrenador extremeño sigue insistiendo en estas últimas jornadas en dos mensajes, que su equipo vuelva a ser el que era, convencido de su juego y rocoso, y que los puntos de la permanencia están en el Nuevo Mirador, antes que en otro sitio. "Yo no voy a poner dónde vamos a ganar los puntos. Nuestro objetivo es en casa. No voy a cambiar ahí. Aquí hemos perdido tres partidos, y eso son buenos números. A partir de ahí, en cualquier sitio podemos conseguirlo", declaró.