"Ha sido un año duro para la humanidad, pero peor aún para las mujeres". Esta frase de la Asociación Victoria Kent de Algeciras resume lo que ha significado el año de la pandemia para la mitad de la humanidad: esta "ha puesto de relieve el problema estructural de los cuidados que recae, injusta y mayoritariamente, sobre unas mujeres que hicieron frente a los confinamientos con excedencias, despidos, reducción de jornadas, dobles y triples jornadas e incluso abandono del mercado laboral". Son mayoría en el batallón de sanitarios y cuidadores que han hecho frente a la mayor crisis sanitaria conocida. Y dentro de los domicilios, también han sufrido otro tipo de presión, porque hay mujeres que "han estado confinadas, encerradas y enjauladas con su agresor, con las personas que las agreden, apagan y asesinan".

Este 8M no está en la calle, pero no ha perdido su fuerza ni su necesidad, sino todo lo contrario. Las organizaciones feministas se han encargado de recordar en este Día Internacional de la Mujer que la realidad apremia y que la pandemia puede suponer un paso atrás en la lucha por una igualdad que todavía está lejos. Lo resume el Gobierno central en su declaración institucional. "Los datos que arrojan los numerosos estudios realizados son consistentes y no dejan margen para la interpretación sobre la realidad en la que vivimos: la vida de las mujeres es manifiestamente peor que la de los hombres en todos los ámbitos en los que la vida de las personas discurre. Ello se refleja en el acceso, la participación y la promoción laboral, en los salarios, en la precariedad laboral, en las pensiones, en el reparto del trabajo doméstico y de cuidados, en la disponibilidad de tiempo, en la brecha digital de género, en la menor presencia de alumnas en estudios del ámbito de las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, en la representación en los órganos de mayor poder político, judicial o económico, en la participación social, deportiva y cultural, en el predominio de problemas de salud mental, en la creciente feminización de la pobreza y sus graves consecuencias, en la mayor dificultad de acceso a los recursos básicos para vivir -vivienda, alimentación, luz o calefacción- y en la mayor vulnerabilidad frente a la explotación y la violencia machista". Desde 2003, 1.081 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas.

Victoria Kent

Esta es la realidad que se ha recordado a lo largo de la jornada en distintos puntos del Campo de Gibraltar, con actividades variadas adaptadas a los tiempos del Covid. En la sede de Victoria Kent, su presidenta, Rocío Benítez, ha leído un manifiesto ante un reducido grupo de personas. "Somos la generación de mujeres que, mientras sufren la peor parte de las consecuencias de una pandemia mundial, lideramos con una mejor capacidad está crisis internacional y el 50% de los estudios sobre el virus que azota la actualidad", ha destacado. Un acto en el que no se ha quedado atrás la polémica levantada en torno a la celebración o no de manifestaciones feministas. "La Asociación Victoria Kent quiere manifestar que no está de acuerdo con la manifestación o concentración de un número elevado de personas en público por razones obviamente sanitarias. Sin embargo, queremos denunciar la discriminación que estamos sufriendo al sentirnos señalizadas y criminalizadas políticamente ante esta situación. Pues aunque el derecho de libertad de expresión y manifestación está presente actualmente en otros colectivos, parece ser que en el de las mujeres se nos vuelve a negar, se nos quiere volver a meter en casa, como si el estado de confinamiento fuera nuestro estado natural".

"Queremos decidir sobre nuestro presente, sobre nuestros proyectos de vida, sobre nuestro futuro. Queremos ser libres, tener las mismas oportunidades, sin cuestionamientos o absurdas expectativas. En esta labor común, también es necesario involucrar la imagen de las nuevas masculinidades, pues una sociedad justa, libre e igualitaria requiere de la participación de todas y todos sus protagonistas", ha destacado Benítez.

Marea Violeta

La organización feminista Marea Violeta del Campo de Gibraltar ha preparado puntos violeta en distintas zonas de la comarca, en el caso de Algeciras en el Paseo Marítimo, para celebrar el 8M. En su manifiesto han incidido en la diversidad del movimiento feminista. "Queremos un 8 de marzo diverso, donde podamos exponer las dificultades específicas de las mujeres racializadas, de las mujeres obreras, de las mujeres empobrecidas, de las que son madres y de las que no, de las mujeres con diversidad funcional, de las mujeres sin acceso a educación, de las mujeres lesbianas, etc. Incluso, destacar que las mujeres de otras regiones geográficas viven en un sistema patriarcal con diferentes opresiones hacia las mujeres que el nuestro. Lograr sociedades feministas sólo será posible luchando contra todas las discriminaciones".

Barrio Vivo

La coordinadora Barrio Vivo ha participado como cada año en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer con varias actividades celebradas en el Ceper Al-Yazirat. El acto ha consistido en la performance teatral Zapatos Rojos, donde han colaborado Mercedez Alcalá y Alicia Carrasco, bajo la dirección de Carmela Berrocal. Además, se ha celebrado un monólogo con el título Mujer Sola del Grupo de Teatro Barrio Vivo y también el Ceper ha acogido la exposición Yo soy la artista y no la musa.

Ayuntamiento de Algeciras

El Ayuntamiento algecireño ha celebrado un acto telemático por el Día de la Mujer, en el que han participado entidades y asociaciones en defensa de la mujer, miembros de la sociedad civil y representantes políticos de la ciudad, además de los miembros de la Corporación Municipal. En el acto se ha leído un manifiesto en en el que se han recogido las principales reivindicaciones de las mujeres en el mundo actual así como un agradecimiento a todo el trabajo y esfuerzo que están realizando las entidades en este campo.

El alcalde, José Ignacio Landaluce, ha dado las gracias a todos los presentes en el acto así como a los organizadores del mismo, a la vez que ha afirmado que “hoy es un día muy importante y a pesar de las circunstancias estamos hoy aquí reunidos en torno a un mensaje de responsabilidad y unidad por la mujer”. Landaluce ha reivindicado que “la igualdad plena ha de ser una realidad ya, en aspectos como la educación, el acceso al mercado laboral, la identidad sexual, la familia, el deporte o el ocio, o en cualquier otro aspecto. Y todo ello contando siempre con instrumentos que permitan garantizar esa equidad de oportunidades entre mujeres y hombres, favoreciendo la conciliación, el empleo y el bienestar”.

PSOE

El PSOE de Algeciras ha organizado un encuentro telemático sobre Igualdad y Liderazgo con la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, que tendrá lugar mañana 9 de marzo a las 18:00.

“No queríamos dejar pasar la oportunidad de poner en valor un día tan importante para nosotras como es el día de la Mujer. Las circunstancias no nos permiten salir a la calle como otros años, por lo que hemos optado por realizar un encuentro virtual con Patricia Cavada”, indica la secretaria de Igualdad del PSOE de Algeciras, Francisca Pizarro.

Todo el que quiera asistir lo podrá hacer a través del enlace https://meet.jit.si/Igualdadyliderazgo2021. PSOEAlgeciras o escaneando el código QR de la invitación.