El Ayuntamiento podrá ejecutar subsidiariamente la retirada de las mejilloneras

Más información El Ayuntamiento insta a la Autoridad Portuaria a aportar los medios necesarios para retirar las mejilloneras

El juzgado de lo Contencioso Administrativo nº2 de Algeciras ha dictado auto con las medidas cautelares sobre la retirada y tratamiento de las bateas varadas en la Playa de Getares, en el que concreta que el Ayuntamiento de Algeciras podrá ejecutar subsidiariamente, a su costa y ante la desidia de la empresa mejillonera, la retirada de las mismas, incluso incoando contra ella procedimiento sancionador e imponiendo multas coercitivas. Asimismo, obliga a la Autoridad Portuaria (APBA) a colaborar si así lo requiere el Ayuntamiento. Como dispone el auto, la responsabilidad primaria y principal es de la entidad mercantil concesionaria de la mejillonera.

Lo dictado por el juez viene a respaldar la opinión de los servicios jurídicos de la APBA y de la Abogacía del Estado de que, ante la inacción de la empresa concesionaria de la mejillonera, es el Ayuntamiento y no la APBA quien debe llevar a cabo la ejecución subsidiaria de dicha retirada. No obstante lo anterior, la APBA colaborará con el Ayuntamiento en dicha actuación, si le es requerido por el Ayuntamiento, como así ha sido declarado por el juez.Este nuevo Auto modifica por completo el adoptado inicialmente por el Juzgado el pasado 12 de julio en el que se condenaba a todas las demandadas por el Ayuntamiento a llevar a cabo la retirada de las bateas. Ahora es al Ayuntamiento al que el Juzgado impone el deber de tramitar el expediente de ejecución subsidiaria, si la concesionaria no retira las mejilloneras. La Autoridad Portuaria no ha actuado en la retirada de los restos de las bateas de mejillones porque, aunque dichos elementos provengan de una concesión administrativa otorgada por la institución portuaria en aguas de dominio público portuario, sus restos se encuentran actualmente depositados en una zona de playa sobre la que la APBA no tiene competencias. Por consiguiente, no le es posible actuar, según criterio de los servicios jurídicos de la propia APBA, refrendado por la Abogacía del Estado en el procedimiento judicial promovido al respecto por el Ayuntamiento de Algeciras. En este sentido el nuevo auto declara que es competencia municipal retirar las mejilloneras y por ello le impone el deber de tramitar el expediente de ejecución subsidiaria.De esta circunstancia la APBA dio cuenta, en su momento, al Ayuntamiento que, no obstante, ha seguido insistiendo en distintos comunicados a los medios de comunicación en la “desidia”, entre otros, de la institución portuaria para llevar a cabo dicha retirada dando a entender que el motivo principal de esta inacción por parte de la institución portuaria era evitar el gasto de la actuación, que el propio Ayuntamiento ha tasado en 36.137 euros.A este respecto, la situación que se ha producido con las bateas es prácticamente igual, pero de signo contrario, que la generada con la acumulación de lodos provenientes de las aguas residuales sin depurar, de origen urbano, en las dársenas de El Saladillo y de Los Ladrillos. Por la argumentación ahora esgrimida por el Ayuntamiento debiera haber sido éste el que retirara en su día dichos lodos. No obstante fue la APBA la que asumió íntegramente el coste de la misma, incurriendo en un gasto que ascendió a 867.285 euros.