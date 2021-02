El Ayuntamiento de Algeciras afirma que ofreció ayuda a los afectados por el derrumbe de un techo en La Piñera

La delegada de Urbanismo del Ayuntamiento de Algeciras, Yéssica Rodríguez, ha informado sobre las actuaciones que ha llevado el Ayuntamiento para ayudar a las familias de la calle Andalucía, en La Piñera, afectadas por el derrumbe del techo de una vivienda. En el transcurso de la reunión del Consejo de Gestión de Urbanismo, Rodríguez ha aclarado que no son 11 las familias afectadas -como indicó Adelante Algeciras-, sino cuatro, "a las que el Ayuntamiento ofreció ayuda desde el momento en el que tuvo conocimiento de los hechos".

Paula Conesa, edil de Bienestar Social, ha indicado que la familia más afectada ha sido realojada de forma provisional al constatarse que carecía de recursos para trasladarse a otra vivienda y que se ha colaborado con el resto de vecinos para supervisar que se han realizado correctamente los trámites para inscribirse en el registro de demandantes de viviendas y se les ha facilitado la tramitación de una ayuda de alquiler que ofrece el Consistorio en casos urgencia.

Yéssica Rodríguez ha explicado que el bloque de viviendas no pudo acogerse a las subvenciones concedidas por la Junta de Andalucía para barrios vulnerables porque sus propietarios no se constituyeron en comunidad, como era preceptivo, y ha negado que la causa fuera que los vecinos tuvieran que efectuar desembolso: "No es cierto que los vecinos de La Piñera que se hayan acogido a estas subvenciones hayan tenido que hacer gasto alguno, como ha asegurado Adelante Andalucía, ya que se ha puesto a su disposición los equipos técnicos de Urbanismo y Vivienda para que se encargaran de los trámites necesarios, dándoles apoyo en todo lo que han necesitado. Y los proyectos están siendo realizados por empresas constructoras que se han ofrecido a ello”, explica Rodríguez.

La edil ha señalado que el Ayuntamiento tiene previsto a acogerse a un nuevo plan de ayudas para las viviendas que no han podido acceder a la última convocatoria, y que se intentará incluir a esta comunidad ante su intención de constituirse en comunidad de vecinos.

Otros asuntos de Urbanismo

En la reunión del Consejo de Urbanismo se ha informado favorablemente la aprobación provisional del proyecto de innovación del PGOU del sector Acebuchal Norte IV, trámite urbanístico que contempla una importante dotación de equipamiento público, compatible con el uso de actividades económicas, para la Jefatura de la Policía Local. Otro de sus objetivos es el incremento de la densidad del uso residencial al este de la unidad de ejecución, colindante con las viviendas existentes.

También se ha aprobado que el Ayuntamiento actúe por ejecución subsidiaria para devolver a la realidad física alterada por obras un suelo situado en la carretera La Mediana, junto a la perrera. En este primer expediente, al que seguirán otros, se trata de subsanar la tala de árboles que se ha llevado a cabo y una serie de obras ejecutadas sin las correspondientes licencias municipales: un carril con zahorra de unos cinco metros por 90 de largo, movimientos de relleno de tierra, un vallado perimetral de 1.500m2, la división interna del terreno mediante una malla y la explanación de terrenos. La valoración de estas actuaciones asciende a 114.896 euros.

Además, el consejo ha aprobado asuntos de trámite, como la concesión de licencias para transformar oficinas en cuatro viviendas en la calle Huertas, para la construcción de dos piscinas privadas y para adaptar un comercio para servir comida para llevar.