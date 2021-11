El algecireño Álvaro Morte brinda desde Argentina su Ondas por 'La casa de papel'

El actor algecireño Álvaro Morte agradeció desde la distancia el premio Ondas como mejor intérprete masculino por La casa de papel, un galardón que se entregó en la noche del pasado martes en el Teatro Coliseum de Barcelona. El Profesor, el conocido personaje de la premiada serie que se emite a través de la plataforma Netflix, brindó desde Argentina el reconocimiento y lo compartió con Blanca, "la persona gracias a la cual puedo dedicarme a esto que tanto me gusta".

Carles Francino, el presentador de los premios Ondas, dio pie al reconocimiento del algecireños así: "Esto es lo que ha dicho el jurado de él: es un actor que nos ha hecho creer a todos que el atraco perfecto existe con su solvente y carismática interpretación que lo han convertido en el líder de una de las ficciones españolas de Netflix con más proyección internacional de todos los tiempos".

Álvaro Morte, que se encuentra por trabajo en Buenos Aires, mandó un vídeo de agradecimiento: "Estoy feliz, contentísimo, emocionado de recibir este premio. Me da rabia no poder estar ahí, estoy en Argentina rodando", explicó. "Más que dedicar este premio, lo quiero compartir con Blanca porque es quien me ayuda a construir todos mis personajes, me ayuda a levantar cualquier proyecto en el que me enfrasco en mi vida, quien cuida de las dos personas que más quiero en este mundo. Blanca es la persona gracias a la cual puedo dedicarme a esto que tanto me gusta, quien siempre está ahí. Blanca esto también es para ti. Gracias a vosotros, reitero mi felicidad y mando un beso enorme desde Argentina", expresó.

Aunque de pequeño se fue a Bujalance, pueblo de Córdoba, volvió a la ciudad en la que nació desde los 15 a los 18 años y estudió BUP en el Mixto 4, ahora llamado IES Levante. Su nombre real es Álvaro Antonio García Pérez y mantiene en Algeciras muchos amigos y gran parte de su familia, tíos y primos.

El resto de galardones Ondas

Como mejor actriz, el galardón es para Vicky Luengo por su papel de investigadora en Antidisturbios, serie emitida por Movistar +.

Además, el periodista sevillano Roberto Leal ha sido distinguido con el premio Ondas al mejor presentador en 2021. Es un reconocimiento a una labor de años del reportero que pasó por TVE y Antena 3 hasta recalar en el formato de éxito Pasapalabra, que comenzó a conducir en la primavera de 2020 y tras forjarse en proyectos estelares de La 1 como Operación Triunfo.