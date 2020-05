Las pistas de pádel del pabellón Juan Carlos Mateo de Algeciras abren el 2 de junio

El Ayuntamiento de Algeciras reabrirá el próximo martes, 2 de junio, las pistas de pádel que forman parte del pabellón polideportivo Ciudad de Algeciras Doctor Juan Carlos Mateo.

La vuelta al funcionamiento de estas instalaciones será llevada a cabo cumpliendo todas las exigencias higiénico-sanitarias marcadas por las autoridades ante la pandemia generada por la covid-19.

Horario y normas

El horario será de lunes a sábado de 20:00 a 22:00 y los domingos de 10:00 a 12:00, con turnos de un solo partido por pista.

Los usuarios deberán realizar obligatoriamente cita previa con una antelación máxima de 48 horas y mínima de un día, en el número de teléfono 956 67 27 41, con solo una reserva por persona y día y pagando únicamente con tarjeta de débito o crédito a su llegada a la instalación.

Solo se podrá acceder a las pistas de padel, quedando prohibida la utilización de otras instalaciones, y el aforo queda limitado a cuatro jugadores por pista, lo que suponen 16 personas en cada turno de uso.

Queda prohibida la realización de mixin y será obligatorio mantener en todo momento dos metros de distancia con la pareja de juego, permaneciendo cerrados los vestuarios, duchas y aseos. La actividad se desarrollará a puerta cerrada y las instalaciones serán desinfectadas con anterioridad al inicio de cada turno de juego.

El uso será únicamente particular, por lo que no se permite impartir cursos ni clases, y por tanto no está permitida la utilización de carros de bolas ni otros materiales complementarios que excedan de los estrictamente necesarios para el juego, siendo también obligatorio el uso de guante en la mano que no porte la pala.