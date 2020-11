Algeciras da marcha atrás en el derribo de Villa Patricia

Marcha atrás en el derribo de Villa Patricia, uno de los edificios más singulares e históricos de Algeciras. La piqueta amenazaba al inmueble de la calle San Nicolás desde que el Ayuntamiento inició el pasado mes de marzo los trámites para sacar el edificio del catálogo de elementos protegidos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) por su estado de ruina. Sin embargo, y después de que esta modificación haya recibido tres alegaciones, el Consistorio ha renunciado a llevar a cabo el plan.

Ahora se abre un proceso de diálogo en el que la comisión de Urbanismo estudiará una rehabilitación total o parcial del viejo palacete, y una posible actuación para conectarlo con la Plaza del Coral.

El palacete de Villa Patricia es un edificio construido en la segunda mitad del siglo XIX en el entorno de la Villa Vieja y que está catalogado como bien de especial protección debido a su interés arquitectónico por el PGOU de la ciudad. El edificio se encuentra justo al lado del colegio Las Adoratrices, que antiguamente tenía como patio de recreo el entorno del palacete. Desde hace 25 años está en desuso después de que se tabicaran sus puertas y ventanas.

El grupo municipal socialista ha mostrado su satisfacción por la renuncia de la propiedad a la modificación puntual del PGOU que buscaba el derribo de Villa Patricia. A la modificación se habían presentado tres alegaciones, una de ellas de los socialistas, explica el PSOE, que este martes tratará la renuncia en la comisión municipal de Urbanismo.

"Es una buena noticia que tiene que dar paso a una negociación con la propiedad. Ese diálogo es el que debería haber buscado desde un principio el gobierno local del PP en Algeciras de Landaluce", ha manifestado el viceportavoz municipal socialista, Fernando Silva.

La Fundación Educativa Católica, propietaria del inmueble y del colegio San José-Virgen de la Palma, que se encuentra justo al lado, había solicitado la retirada del palacete del catálogo de protección. Villa Patricia está catalogada como de interés arquitectónico con grado 3, que incluye “aquellos edificios que conforman la imagen tradicional y propia de la ciudad y que deben permanecer con su configuración formal y tipológica”. Con esta misma protección hay edificios como el faro de Punta Carnero, Villa Smith, la Escuela de Artes y Oficios o el Hotel Reina Cristina, entre otros muchos. Por este motivo, el PGOU obliga a su conservación y mantenimiento, permite la adecuación de su interior, prohíbe la eliminación de los elementos originales que no estén obsoletos y recomienda su rehabilitación.

En el pleno celebrado el pasado 31 de enero, la concejal de Urbanismo, Yéssica Rodríguez, explicaba que el edifico se encuentra en estado de ruina y que la retirada del edificio del catálogo de bienes protegidos cuenta con informes favorables del director técnico, de la letrada asesora de su delegación y del secretario general. “Los motivos que dan viabilidad a esta modificación son varios, pero el principal es el mal estado de la edificación, declarada en ruina ordinaria debido a que el coste de su rehabilitación superaría el 50% del de una obra nueva. Teniendo en cuenta el entorno en el que se encuentra, supone un peligro para los escolares. Por este motivo se ha declarado en desuso y el colegio tendría un lugar para responder a las necesidades de la oferta de la comunidad educativa”, indicó entonces la delegada.

La edil también señaló que ahora no está totalmente claro que el edificio sea de estilo ecléctico, como viene reflejado en el PGOU. “Aunque en la fachada tiene elementos de un estilo clásico, no aparecen otros diferentes que denotarían el carácter ecléctico del edificio. En el informe se alega que su posible uso actual no corresponde al que pertenece, debido a la alteración urbanística el edificio está totalmente aislado, sin los espacios anexos originales. Tampoco hay un documento bibliográfico que avale la fecha de construcción y la fiabilidad histórica”, explicó Rodríguez.

Los grupos municipales de PSOE y Adelante Algeciras votaron en contra entonces.