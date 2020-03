La piqueta amenaza a Villa Patricia

La piqueta amenaza a uno de los edificios más singulares e históricos de Algeciras, el palacete de Villa Patricia, un edificio construido en la segunda mitad del siglo XIX en el entorno de la Villa Vieja y que está catalogado como bien de especial protección debido a su interés arquitectónico por el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad. Este documento califica a esta edificación, situada en la calle San Nicolás, de “interesante ejemplo de arquitectura ecléctica”. Sin embargo, su estado de ruina ha llevado al pleno del Ayuntamiento a iniciar un expediente para retirar Villa Patricia del catálogo por “carecer el inmueble del interés arquitectónico que le supone a un elemento de grado 3”. Tras su aprobación en el Pleno el pasado 31 de enero y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, se ha abierto un plazo de alegaciones. La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Cádiz también tendrá que pronunciarse al respecto.

La Fundación Educativa Católica, propietaria del inmueble y del colegio San José-Virgen de la Palma, que se encuentra justo al lado, ha solicitado la retirada del palacete del catálogo de protección. Villa Patricia está catalogada como de interés arquitectónico con grado 3, que incluye “aquellos edificios que conforman la imagen tradicional y propia de la ciudad y que deben permanecer con su configuración formal y tipológica”. Con esta misma protección hay edificios como el faro de Punta Carnero, Villa Smith, la Escuela de Artes y Oficios o el hotel Reina Cristina, entre otros muchos. Por este motivo, el PGOU obliga a su conservación y mantenimiento, permite la adecuación de su interior, prohíbe la eliminación de los elementos originales que no estén obsoletos y recomienda su rehabilitación.

En el pleno celebrado el pasado 31 de enero, la concejal de Urbanismo, Yéssica Rodríguez, explicó que el edifico se encuentra en estado de ruina y que la retirada del edificio del catálogo de bienes protegidos cuenta con informes favorables del director técnico, de la letrada asesora de su delegación y del secretario general. “Los motivos que dan viabilidad a esta modificación son varios, pero el principal es el mal estado de la edificación, declarada en ruina ordinaria debido a que el coste de su rehabilitación superaría el 50% del de una obra nueva. Teniendo en cuenta el entorno en el que se encuentra, supone un peligro para los escolares. Por este motivo se ha declarado en desuso y el colegio tendría un lugar para responder a las necesidades la oferta de la comunidad educativa”, indicó la delegada.

La edil también indicó que ahora no está totalmente claro que el edificio sea de estilo ecléctico, como viene reflejado en el PGOU. “Aunque en la fachada tiene elementos de un estilo clásico, no aparecen otros diferentes que denotarían el carácter ecléctico del edificio. En el informe se alega que su posible uso actual no corresponde al que pertenece, debido a la alteración urbanística el edificio está totalmente aislado, sin los espacios anexos originales. Tampoco hay un documento bibliográfico que avale la fecha de construcción y la fiabilidad histórica. Por eso hemos iniciado los trámites para suprimir su protección”, explicó Rodríguez.

Los grupos municipales de PSOE y Adelante Algeciras votaron en contra. El portavoz socialista, Juan Lozano, se mostró muy crítico con el inicio de este expediente. “Vamos a perder otro edificio que debía haberse conservado. Así se decidió en 2001, cuando se aprobó el PGOU. Hemos llegado a esta situación porque no se ha puesto interés por cumplir lo que establece el plan general sobre su protección. Ahora podemos seguir viendo como desaparecen otros ejemplos, solo hay que esperar que pase el tiempo o se imponga la especulación. Puede pasar lo mismo con la Fábrica de harinas o el Patio de Soto, cerca del Puente del Matadero”, lamentó.

La portavoz de Adelante Algeciras, Leonor Rodríguez, también se mostró en contra. “Es un residuo de una tipología arquitectónica propia de nuestra ciudad y ahora la ponen en duda. Este tipo de edificios conforman la imagen de Algeciras. Era obligatoria su conservación. Sin embargo, la propuesta se justifica por la falta de mantenimiento del edificio. Si ahora no se ajusta a las circunstancias arquitectónicas que provocaron su protección es porque ha habido un proceso de deterioro por la falta de conservación y no nos parece adecuado porque sus propietarios no han sabido o querido mantenerlo. Lo más adecuado es recuperarlo”, indicó.

La edil de Urbanismo reiteró que hay informes técnicos tanto externos como internos que avalan esta decisión. “Cuando se cataloga un edificio puede haber errores y con el tiempo se puede observar con más detalle y se puede corregir. El paso siguiente lo tiene que dar la delegación provincial de Cultura y si la respuesta es negativa, haremos lo que nos digan”, dijo.