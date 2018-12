La APBA invierte 36,7 millones de euros en actuaciones Puerto Comarca

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) ha invertido en los últimos 20 años un total de 36.700.280 euros en actuaciones puerto-comarca, así lo manifestó su presidente, Manuel Morón, en la conferencia impartida en el Aula de Mayores de la Universidad de Cádiz (UCA).

Como explicó, las autoridades portuarias son competencia exclusiva del Estado y están obligadas por Ley a autofinanciarse, de modo que ese dinero procede de las tasas y tarifas que pagan los usuarios del puerto y no de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), por lo que “habría que preguntarles si no preferirían que se les bajaran”. Y es que, como aclaró, el objetivo de la APBA no es ganar dinero sino generar riqueza y a ello beneficia el abaratamiento del paso de la mercancía para atraer más tráficos y, en consecuencia, crear más puestos de trabajo. Al hilo de ello, recordó que cerca de 30.000 empleos dependen de la actividad del Puerto de Algeciras según el estudio de impacto económico realizado en 2014 por la UCA.

En su intervención, Morón también desgranó cómo se gestó la ampliación de los límites del Parque Natural del Estrecho desde Punta Carnero hasta Punta San García, a petición de la APBA que renunció así a un futuro uso del espacio hoy cedido a la ciudad como Parque del Centenario. La necesidad de encontrar un área exterior para el desarrollo de la Operación Paso del Estrecho (OPE) que permita liberar el Llano Amarillo en Algeciras fue otro de los asuntos tratados. El presidente aprovechó la ocasión para presentar en primicia un video resumen de las principales obras puerto ciudad en el que la entidad pide a los ciudadanos que colaboren con sus municipios en el mantenimiento de estos espacios cuya conservación, una vez construidos por la APBA, corresponde al Ayuntamiento al que se le haya cedido en cada caso.

El puerto sigue retirando toneladas de basura en La Caleta tarifeña

La Autoridad Portuaria continúa con los trabajos de desbroce y retirada de basura y escombros en el tramo de costa conocido como La Caleta, al este de las instalaciones portuarias de Tarifa hasta la punta del Camorro. Se trata de una iniciativa que forma parte de los trabajos previos para poder realizar el levantamiento topográfico e informes geotécnicos que permitan realizar el proyecto de ejecución para la restauración ambiental y paisajística de este espacio de referencia y gran valor para el municipio, perteneciente al dominio público portuario y en el límite con el Parque Natural del Estrecho.

En los trabajos de desbroce del talud, bajo la maleza, se han encontrado una cantidad ingente de escombros y deshechos que llevaban años de acumulación, junto a cobertizos ocultos y antiguas edificaciones ilegales e incluso placas de fibrocemento con amianto, las cuales ya han sido también retiradas con las correspondientes medidas de seguridad. Hasta el momento se ha retirado un volumen equivalente a un total de 112 camiones de broza y escombros, 5 de basura y otras 8 cubas de chatarra. De hecho, es tal la cantidad de basura acumulada que el plazo de finalización previsto inicialmente se alargará hasta finales de enero.

El objetivo de la APBA es recuperar este espacio y abrirlo al disfrute público de los ciudadanos, ya que en los últimos años la privatización de la que ha sido objeto a raíz de las numerosas usurpaciones y ocupaciones del dominio público, así como de los usos no permitidos que se han ido asentando en la zona, ha provocado su degradación e incluso la existencia de un alto riesgo de incendio y accidentes. El proyecto final mejorará la accesibilidad hasta la playa mediante escaleras, rampas y pasarelas integradas en el entorno natural. También adecuará la vía pecuaria existente y recuperará elementos patrimoniales como la antigua caseta de Salvamento de Náufragos que se sitúa al pie del cerro del Camorro. El pasado verano la institución portuaria ya retiró más de 300 toneladas de algas de arribazón, 20 toneladas de broza, 15 de basura –plásticos y maderas- y media de tonelada de chatarra en la zona.