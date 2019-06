La AEGC denunciará a un tuitero por injurias contra el fallecido Fermín Cabezas

La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha dado instrucciones a su gabinete jurídico para que lleve ante la fiscalía los tuits publicados por José Stanford en los que se alegra de la muerte del guardia civil de Tráfico Fermín Cabezas.

Según informa el colectivo en una nota de prensa, "la razón que este individuo exhibe para alegrarse del fallecimiento de nuestro compañero es haberle puesto una simple multa de tráfico y no querer quitársela". La AEGC reproduce el texto publicado por el tuitero: "Cuando me puso la multa por la cara bien que se puso en medio la carretera en plan agresivo para que me parará, te hablo de 2012 imagínate normal que un día te tenía que tocar te creías Hulk?".

Este incidente de tráfico, especifica el colectivo, "en el que el agente cumplió con su deber como estaba haciendo este jueves cuando perseguía el coche de los narcos, lleva a este individuo a desearle el infierno". "No siento lastima por ti -continúa el tuit- en los juzgados no la sentiste cuando mi madre te dijo que me perdonaras que era un joven loco y le dijiste cállate. Ahora -continúa- tu sí que estás callado para toda tu vida se acabaron tus multas tu bien vivir no siento lastima por ti adiós. en el infierno te veo”.

La AEGC afirma que estas palabras no pueden quedar impunes, "son una forma de vejación e injuria contra nuestro compañero vertidas en Twitter por José Stanford a las pocas horas de su muerte. El derecho a la libertad de expresión no puede ni debe amparar estas conductas. El derecho a ejercer la libertad de expresión- que los guardias civiles lo tenemos cercenado- tiene límites: el respeto a los demás, algo que en las redes sociales se sobrepasa constantemente sin tener en cuenta el daño moral que se hace".

Para AEGC estas vejaciones e injurias atacan moralmente a las familias de los afectados, en este caso a la mujer y la hija de Fermín Cabezas. "Consideramos que se trata de un delito de injurias graves y de odio, al tratarse además de funcionarios públicos según el Código Penal".

Por este motivo desde la Asociación esperan que la fiscalía investigue los tuits de este individuo, quien los borró a las pocas horas aunque la AEGC ya los había guardado.