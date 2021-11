Algeciras conmemora el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con distintos actos

Algeciras ha conmemorado este jueves con diversos actos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra cada 25 de noviembre. Barrio Vivo representado en la plaza de la Mujer la performance de teatro y flamenco Zapatos rojos, Márgenes y Vínculos ha llevado a cabo el montaje de danza-teatro No soy yo, un pequeño montaje de danza-teatro, el Ayuntamiento ha celebrado un acto institucional en el Centro Documental y los sindicatos UGT y CCOO han leído un manifiesto conjunto.

Han llamado la atención las representaciones realizadas en la vía pública a horas en las que las calles estaban muy transitadas. A mediodía, Zapatos rojos ha contado con la representación a cargo del grupo de teatro de Barrio Vivo, dirigido por Carmela Berrocal. Al baile ha estado Mercedes Alcalá, con Alicia Carrasco al cante y Salvador Andrades a la guitarra, con la percusión de Pepi López y Yolanda Pozo.

Coincidiendo con este acto, se ha puesto en marcha en Algeciras del Proyecto Internacional Banco Rojo, que busca visibilizar los feminicidios con acciones culturales en lugares públicos. Llevada a cabo a través del Servicio Andaluz de Salud, se han colocado dos bancos rojos para recordar a las mujeres que han sufrido violencia de género: uno en la plaza de la Mujer y otro junto al hospital Punta de Europa.

Un poco antes, en la calle Ancha la Fundación Márgenes y Vínculos ha representado No soy yo, un llamativo montaje de danza-teatro en el que han participado cinco trabajadoras y voluntarias de la fundación que, mediante el baile, la expresión corporal y la palabra, han representado el ciclo de la violencia que sufren las mujeres víctimas de la violencia. Las mujeres han bailado en la calle Ancha simulando la felicidad del comienzo de una relación, luego han caído en las jaulas de la vida en común con una pareja tóxica y, al fin, han logrado liberarse para gritar, en castellano y árabe, mensajes sencillos pero contundentes: ¡Aquí, estoy dando pasos adelante! ¡Aquí estamos hablando en voz alta! ¡Sé una mujer libre! ¡Y que no te ahoguen con palabras que no vale nada!

Las protagonistas del montaje trabajan o colaboran con Prointegra, un proyecto de la fundación sobre Prevención y protección de mujeres migrantes víctimas o potenciales víctimas de violencia de género, y sus hijos e hijas. Este proyecto está financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y de la Unión Europea a través del Fondo de Asilo, Migración e Integración. Márgenes y Vínculos trabaja especialmente por el bienestar de las mujeres migrantes porque considera que ellas se enfrentan a dos problemas: Sufren las dificultades que implica ser mujer y padecen como migrantes las consecuencias propias de toda persona que abandona su tierra y se va a otra extraña.

El Ayuntamiento ha celebrado un acto en el Centro Documental José Luis Cano con la presencia del alcalde, José Ignacio Landaluce; la delegada de Igualdad y Bienestar Social, Paula Conesa, miembros del equipo de gobierno y de la corporación municipal, además de representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía Local y colectivos sociales, trabajadores sociales y sanitarios.

El regidor ha agradecido a los asistentes el compromiso y la entrega de todos los colectivos sociales implicados, poder judicial, así como a las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado para acabar con la violencia de género. "Como alcalde, como servidor público y como ciudadano os digo que debe quedar un mensaje claro: No estáis solas, estamos a vuestro lado, contad con nosotros", ha indicado.

UGT y CCOO han leído un manifiesto en el que han mostrado su compromiso para erradicar la violencia machista y las causas que la originan.