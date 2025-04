El festival En La Línea Música continúa trayendo al Campo de Gibraltar a grandes artistas y la fecha de los próximos concierto está muy cerca. El 26 de abril la cantante Chiara Oliver llenará el Palacio de Congresos de La Línea con uno de sus únicas citas en Andalucía. Este concierto forma parte de su gira "La Libreta Rosa Tour", que coincide con el lanzamiento de su último LP La Última Página una continuación de su primer trabajo La Libreta Rosa, donde encontramos a una artista más madura con muchas cosas que decir.

La cantante ha hablado con este periódico para contarnos algunos detalles sobre la gira y su paso por la comarca.

¿Cómo va la gira?

Pues la gira va muy bien, la verdad es que yo estoy muy feliz, ya llevamos más de 20 fechas y la verdad es que es una locura. Además es lo que me gusta más de todo esto, es estar en el escenario. Es lo que más disfruto, es lo que más feliz me hace y creo que va a ser muy divertido también estar en La Línea, tocando con vosotros.

¿Es la primera vez que está en el campo de Gibraltar?

Pues sí, la verdad es que sí, es la primera vez. Hasta el año pasado nunca había estado ni siquiera en Andalucía y sí, va a ser la primera vez y la verdad es que tengo muchas ganas y mucha ilusión. Siento que estando tan cerca de Gibraltar va a ser como que me siento como cerca de mi gente, porque al final yo soy medio inglesa medio española, por lo que mezclo los idiomas y me siento muy identificada con ser española y también con ser inglesa. Me siento muy conectada y nunca en mi vida podría elegir, siempre me han encantado las dos culturas.

¿Qué espera del concierto?

Espero que sea divertido, que nos lo pasemos genial y que sea uno más de la gira, que al final todos los conciertos son parecidos porque al final cantamos las mismas canciones, pero todos los conciertos son diferentes y cada uno tiene algo especial que no ha tenido el anterior y que no va a tener el siguiente, y eso es lo divertido. Estoy muy agradecida de cantar en La Línea, va a ser increíble, sé que me lo voy a pasar genial y estoy muy ilusionada. Además que va a ser la primera vez que toco en 22 días que es el parón más largo que hemos tenido en la gira hasta ahora.

Chiara Oliver es una cantante y compositora nacida el 11 de marzo de 2004 en Ciudadela, Menorca. Con ascendencia menorquina por parte de padre y británica por parte de madre, mostró interés por la música desde temprana edad. Su primer contacto con un escenario fue a los seis años, cuando participó en un concurso de talento organizado por un hotel. Inició su formación musical en la Escuela Municipal de Música y de Artes Escénicas de Ciutadella y posteriormente en el Conservatorio Profesional de Música de Menorca. Tras trasladar su residencia a Barcelona, empezó a estudiar canto moderno en la Escuela Superior de Música de Cataluña. A lo largo de su carrera, ha demostrado versatilidad al dominar la composición y tocar varios instrumentos, incluyendo la guitarra, el piano y el bajo. Encuentra inspiración en artistas como Olivia Rodrigo .

Su carrera despegó en 2023 al participar en Operación Triunfo, donde destacó por su autenticidad y talento. Aunque fue eliminada en la Gala 5, su paso por el programa le permitió conectar con una amplia audiencia y consolidarse como una de las artistas emergentes más prometedoras del panorama musical español .En 2024, lanzó su primer EP, La libreta rosa, inspirado en un cuaderno donde escribía sus experiencias y emociones durante su tiempo en la academia. Este proyecto pop-rockero incluye canciones como "3 de febrero", "La invitada" y "El parque" (con Violeta Hódar). La gira de presentación, La Libreta Rosa Tour, comenzó en septiembre de 2024 y ha recorrido varias ciudades españolas, agotando entradas en múltiples conciertos

A principios de 2025, Chiara lanzó su segundo EP, La última página, que refleja su vida después de OT y sus primeras experiencias en la industria musical. Este proyecto incluye canciones como "Tulipanes", una balada que simboliza su superación personal. Además de su carrera musical, Chiara ha sido reconocida por su activismo social. Fue pregonera del Orgullo LGTBIQ+ de Madrid en 2024, junto a sus compañeros de OT 2023, y ha hablado abiertamente sobre su identidad como persona con TDAH y su orientación sexual, buscando dar visibilidad y apoyo a estas comunidades

Con más de 21.000 entradas vendidas en su gira, Chiara Oliver se ha consolidado como una de las grandes promesas del pop-rock nacional, con proyección internacional. Su autenticidad, talento y compromiso social la posicionan como una artista a seguir en los próximos años