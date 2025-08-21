Rocío Tovar llevará La Línea y Tarifa a Indonesia con arte batik en una exposición de Turespaña

La artista Rocío Tovar (Volahora) representará al Campo de Gibraltar en la exposición de promoción turística "Andalucía florece en Arte Batik", que tendrá lugar en Yakarta (Indonesia) el próximo mes de septiembre. Esta iniciativa, impulsada por Turespaña, presenta una colección inspirada en doce lugares emblemáticos de Andalucía, entre los que destacan La Línea de la Concepción y Tarifa como únicas representantes de la comarca gaditana.

La muestra incluirá obras dedicadas a algunos de los símbolos más universales del patrimonio andaluz y del legado andalusí, como la Alhambra de Granada, la Mezquita de Córdoba y la Giralda de Sevilla, monumentos que despiertan especial interés entre el público indonesio. Además, la artista ha querido ampliar la perspectiva del proyecto incorporando lugares vinculados a sus propias raíces, como Sabinillas, Casares y Estepona, junto a las localidades del Campo de Gibraltar anteriormente mencionadas.

De La Línea destaca especialmente una obra que retrata las casas flotantes del puerto Alcaidesa Marina, un elemento distintivo del paisaje local que ahora viajará hasta el sudeste asiático.

La concejal de Turismo de La Línea, Mercedes Atanet, ha subrayado la relevancia de esta iniciativa y su "extraordinaria repercusión" para la ciudad. La exposición ofrecerá a medios de comunicación, influencers y agencias de viajes indonesias la oportunidad de descubrir Andalucía a través del batik, técnica ancestral de teñido y estampado textil originaria de Indonesia.

"Se trata de una simbiosis preciosa que une Andalucía e Indonesia", han destacado desde el Consistorio linense, destacando esta singular fusión cultural que permitirá mostrar los atractivos andaluces a través de una expresión artística profundamente arraigada en la cultura indonesia.