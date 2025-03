El 'not-show', una práctica que afecta a los restaurantes de Andalucía más que en otras comunidades según 'The Fork'

En los últimos años, los restaurantes están sufriendo un problema creciente que afecta tanto al trabajo pero también a la clientela: el fenómeno conocido como not-show, o las reservas que los clientes hacen pero a las que no acuden sin previo aviso. Este comportamiento tiene repercusiones significativas en la dinámica diaria de un restaurante.

Según un estudio de The Fork, donde más se da esta dinámica es en tres provincias andaluzas: Sevilla, Málaga y Córdoba, en las que las también denominadas "reservas fantasmas" rondan el 4%. Sin embargo, es en el norte donde menos ocurre esta práctica, concretamente en Girona, Alicante y Guipúzcoa, donde el porcentaje no supera el 3%, según ha informado el Diario de Córdoba. Por ahora, en la provincia de Cádiz la cifra no ersulta preocupante, aunque es cierto que solo una de estas reservas fantasma puede fastidiar la noche de cualquier establecimiento, ya que se trata de una situación frustrante y costosa para bares y restaurantes, especialmente para aquellos con alta demanda y capacidad limitada.

Impacto económico

Para entender la magnitud del problema, es importante considerar los efectos económicos y operativos:

Pérdidas económicas : Cada mesa vacía representa una pérdida directa de ingresos potenciales. En algunos casos, los restaurantes incluso podrían implementar políticas de reservas con depósitos o tarjetas de crédito para mitigar este riesgo, pero esto puede no ser viable para todos los tipos de establecimientos.

: Cada mesa vacía representa una pérdida directa de ingresos potenciales. En algunos casos, los restaurantes incluso podrían implementar políticas de reservas con depósitos o tarjetas de crédito para mitigar este riesgo, pero esto puede no ser viable para todos los tipos de establecimientos. Planificación y personal : Los restaurantes suelen basar su personal y sus compras de ingredientes en las reservas confirmadas. Cuando ocurre un not-show, se desajusta esta planificación, lo que puede llevar a un exceso de personal o a una falta de ingredientes frescos, afectando tanto la calidad del servicio como la experiencia del cliente.

: Los restaurantes suelen basar su personal y sus compras de ingredientes en las reservas confirmadas. Cuando ocurre un not-show, se desajusta esta planificación, lo que puede llevar a un exceso de personal o a una falta de ingredientes frescos, afectando tanto la calidad del servicio como la experiencia del cliente. Reputación y clientes habitualmente rechazados: Los not-shows también afectan la reputación del restaurante. Los clientes que no pueden reservar mesa debido a una supuesta falta de disponibilidad podrían perder la confianza en el establecimiento si ven mesas vacías sin explicación.

Causas y posibles soluciones

Las razones detrás de los not-shows pueden variar desde olvidos simples hasta cambios de planes de último minuto. Para abordar este problema, los restaurantes han comenzado a adoptar diversas estrategias:

Confirmaciones y recordatorios : Implementar recordatorios automáticos por SMS, correos electrónicos o incluso llamadas telefónicas puede reducir significativamente las tasas de reservas fantasma. Recordar a los clientes su cita puede hacer que reconsideren o cancelen a tiempo si ya no pueden asistir.

: Implementar recordatorios automáticos por SMS, correos electrónicos o incluso llamadas telefónicas puede reducir significativamente las tasas de reservas fantasma. Recordar a los clientes su cita puede hacer que reconsideren o cancelen a tiempo si ya no pueden asistir. Políticas de Cancelación : Establecer políticas claras sobre las cancelaciones puede disuadir a los clientes de reservar sin intención de asistir. Esto podría incluir cargos por cancelación tardía o depósitos no reembolsables para reservas grandes o en horas pico.

: Establecer políticas claras sobre las cancelaciones puede disuadir a los clientes de reservar sin intención de asistir. Esto podría incluir cargos por cancelación tardía o depósitos no reembolsables para reservas grandes o en horas pico. Sistemas de Reserva más Eficientes: Utilizar plataformas de reserva en línea que permitan a los restaurantes ajustar automáticamente la disponibilidad de mesas basándose en cancelaciones o not-shows puede optimizar la gestión de la capacidad y reducir las pérdidas.

A medida que la industria gastronómica evoluciona, es probable que los restaurantes sigan explorando nuevas tecnologías y prácticas para mitigar el impacto de esta práctica irresponsable. La colaboración entre restaurantes y clientes en la gestión de reservas podría ser clave para encontrar soluciones equitativas y efectivas para todas las partes involucradas. Para evitar los not-shows, el cliente tiene la responsabilidad de cancelar su reserva. Aunque cualquiera puede tener un despiste, es importante que informemos a los restaurantes de nuestra ausencia.