Qué hacer hoy en el Campo de Gibraltar: lunes 13 de octubre

El plan de este domingo 13 de octubre en el Campo de Gibraltar viene cargado de opciones para aprovechar el último día del puente de la Hispanidad. En Algeciras, los amantes de las hamburguesas tienen una cita imprescindible: hoy se despide The Champions Burger, el festival gastronómico que ha reunido a las mejores hamburgueserías del país. Si aún te falta alguna por probar, aquí puedes descubrirlas todas.

Pero las alternativas no se acaban ahí. Quienes prefieran una jornada más relajada pueden optar por un tapeo en Tarifa (aquí te dejamos opciones vegetarianas), disfrutar de rutas de senderismo entre la sierra y el mar o sumergirse en la cultura con las exposiciones que aún pueden visitarse en la comarca.

En Alcultura, la muestra de Natalia Leiva encara su recta final y podrá visitarse hasta el 15 de octubre. También sigue abierta la exposición conmemorativa del 50 aniversario del colectivo Tría 75, una oportunidad para descubrir parte del patrimonio artístico de la zona.

Muchos campogibraltareños y visitantes están disfrutando de este puente de la Hispanidad, lo que convierte el día de hoy en una ocasión perfecta para explorar nuevas experiencias. En la sección Vivir el Sur pueden encontrar todas las propuestas y planes para disfrutar de este domingo al máximo.