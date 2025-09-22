Otoño en el Campo de Gibraltar: rutas de senderismo para descubrir la naturaleza de la comarca

Con la llegada del otoño, el Campo de Gibraltar se tiñe de colores únicos que invitan a recorrer sus senderos. Entre parques naturales, paisajes costeros y rincones cargados de historia, la comarca ofrece alternativas para todos los públicos: desde caminatas familiares hasta rutas de mayor exigencia. Estas son cuatro propuestas para disfrutar del aire libre y las vistas que regala esta estación.

Ruta de El Bujeo, Algeciras

En pleno Parque Natural de Los Alcornocales, la ruta de El Bujeo en Algeciras es una opción perfecta para quienes buscan un plan en familia. Se trata de un recorrido de baja dificultad en el que destacan acebuches, alcornoques y eucaliptos que aportan frescor y sombra durante el trayecto.

El ascenso conduce hasta un mirador natural desde el que se domina la Bahía de Algeciras, el Peñón de Gibraltar y, en días despejados, la costa marroquí. La experiencia combina naturaleza y vistas espectaculares en un paseo accesible para todas las edades.

Galería gráfica de la ruta de El Bujeo.

Ruta del Buda, Tarifa

Ubicada en el Parque Natural del Estrecho, en Tarifa, la Ruta del Buda se caracteriza por sus panorámicas hacia el mar y por una singular cueva decorada que rinde homenaje a la figura budista. Con unos ocho kilómetros de recorrido y dificultad moderada, se convierte en un plan ideal para quienes buscan combinar senderismo con curiosidades culturales y rincones únicos.

Galería gráfica de la ruta del Buda.

Ruta de Fuente Urate, Algeciras

La Sierra de la Horca en alberga esta ruta que destaca por su riqueza paisajística y por los vestigios históricos que jalonan el camino. Desde el sendero de las Tibias hasta los restos de antiguos cortijos como el de Urate o Apolinario, la caminata ofrece también panorámicas de la playa de Getares y de la colada de la costa hasta Calarena.

Con opciones de entre 9 y 18 kilómetros, su dificultad es moderada, lo que la hace idónea para quienes buscan una jornada completa de contacto con la naturaleza y la historia local.

Galería gráfica de la ruta de Fuente Urate.

Sendero de la Mariposa Monarca, Castellar

En este recorrido se encuentra la mayor población europea de mariposas monarca, un espectáculo natural que convierte la ruta en un atractivo único. El sendero arranca en la venta de La Cantina, cerca de La Almoraima, y puede complementarse con visitas al Castillo de Castellar o a los miradores del embalse de Guadarranque.

Se trata de un trazado lineal de 12 kilómetros y baja dificultad, perfecto para quienes deseen disfrutar de un paseo tranquilo rodeados de fauna y vegetación.

Galería gráfica del sendero de la Mariposa Monarca.

El otoño se presenta como una invitación a redescubrir el Campo de Gibraltar desde sus caminos. Con opciones para todos los niveles, estas rutas se convierten en la mejor excusa para calzarse las botas y dejarse llevar por la naturaleza de la comarca.